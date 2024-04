E Cîrstoiu supărat că nu are suficientă susținere din partea PSD și PNL? Candidatul la PMB admite: „E necesară o mai bună organizare a acestui început de campanie” (VIDEO)

Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, a admis că ar fi fost necesară o mai bună organizare a acestui început de campanie.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Cătălin Cîrstoiu, despre susținerea pe care o are din partea PSD și PNL

Întrebat dacă e adevărată informația apărută pe surse conform căreia s-a plâns că nu primește suficientă din partea PSD-iștilor și PNL-iștilor, Cîrstoiu a răspuns: „Eu nu plâng, eu sunt bărbat hotărât! Nu! E necesară o mai bună organizare a acestui început de campanie. Discuții sunt zilnic, că orice organizare e cheia unui succes. Uitați-vă la Primărie, vi se pare că e o activitate organziată? Spitalul Colțea a stat fără manager patru zile. N-au fost în stare să găsească un manager la Spitalul Colțea. Asta e o organizare? Nu! În orice activitate trebuie să ai un plan. Nu ești o muscă beată care baleiezi între diverse variante. E nevoie de organizare”.

„Ce m-ar ține să nu spun liderilor coaliției că , că vreau să facem așa? Nimic! Eu nu am restricții de limbaj sau de exprimare, cum au alții.

Eu aveam și am ce face, sunt medic, profesor universitar, am pacienți. Am intrat în cursa asta pentru că sunt convins de experiența mea de manager și Capitalei îi trebuie un bun manager. Eu n-am intrat în lupta asta că nu am profesie, cum sunt alții, sau nu și-o practică”. a mai afirmat Cîrstoiu.