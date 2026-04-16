B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Ce datorii trebuie să ai la taxe și impozite, ca să ajungi pe „lista rușinii”. Decizia a fost deja adoptată de Guvern

Ana Maria
16 apr. 2026, 15:52
Sursă Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim
Cuprins
  1. De la ce sumă ajung persoanele fizice pe „lista rușinii”
  2. Ce datorii trebuie să aibă firmele pentru a fi incluse
  3. Cum a fost calculat pragul de 1.200 de lei

Guvernul a adoptat o hotărâre prin care stabilește pragurile minime pentru includerea contribuabililor pe așa-numita „lista rușinii”, destinată celor cu obligații fiscale restante. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Potrivit noilor reguli, atât persoanele fizice, cât și cele juridice pot apărea pe lista publică a datornicilor, dacă depășesc anumite sume stabilite oficial.

De la ce sumă ajung persoanele fizice pe „lista rușinii”

Conform deciziei adoptate de Guvern, pragul minim pentru publicarea persoanelor fizice este de 1.200 de lei.

„Valoarea minimă a obligaţiilor fiscale restante pentru publicare se stabileşte la nivelul 1.200 de lei în cazul persoanelor fizice şi 5.000 de lei în cazul debitorilor persoane juridice. De ce 1.200 de lei? A fost luată valoarea standard pentru o suprafaţă utilă de 50 de metri pătraţi, o valoare impozabilă de 677 de lei pe metrul pătrat, un apartament dintr-o zonă mai mărginaşă a Capitalei, şi un autoturism cu o capacitate cilindrică de 1.600 de cm cubi.”, a spus Dogioiu, potrivit Antena 3 CNN.

Ce datorii trebuie să aibă firmele pentru a fi incluse

În cazul persoanelor juridice, limita este semnificativ mai mare: 5.000 de lei. Depășirea acestei sume poate duce la publicarea datelor pe lista datornicilor administrată de autoritățile fiscale locale. Măsura vizează creșterea gradului de colectare a taxelor și responsabilizarea contribuabililor, într-un context în care statul încearcă să reducă arieratele bugetare.

Cum a fost calculat pragul de 1.200 de lei

Autoritățile au explicat că suma nu a fost aleasă întâmplător, ci are la bază un calcul orientativ privind impozitele uzuale pentru o locuință și un autoturism.

„Valoarea de impozit calculată pentru cele două este de 609 lei anual, deci e vorba de obligaţii restante pentru doi ani de zile, în momentul acela este eligibil (cineva) pentru publicarea pe lista ruşinii”, a mai declarat Dogioiu, în cadrul conferinţei de presă.

Hotărârea adoptată de Guvern vine în aplicarea articolului 162 din Codul de procedură fiscală, care permite autorităților locale să publice lista contribuabililor cu datorii restante peste un anumit prag.

Scopul acestei măsuri este de a descuraja acumularea datoriilor și de a crește transparența în colectarea taxelor la bugetul local.

Tags:
Ultima oră
16:58 - Alertă maximă! Jaf la o bancă din Italia. Zeci de oameni, luați ostatici de către hoți. La fața locului sunt așteptate trupele speciale
16:55 - Mercenarul Horațiu Potra rămâne în pușcărie. Înalta Curte a prelungit măsura arestului preventiv
16:38 - Încă o țară din Europa va interzice accesul copiilor la reţelele sociale. De când intră măsura în vigoare
16:36 - Salariul minim din sectorul agricol se va calcula după reguli noi. Guvernul schimbă legea de la 1 iulie
16:02 - Mircea Lucescu și gesturile care au impresionat. Povești ținute departe de ochii publicului: „A suportat el costurile, multe mii de euro”
15:53 - Microbuze electrice „umflate” cu zeci de mii de euro. Cum au scăzut peste noapte prețurile la Iași și Arad, în timp ce procurorii europeni anchetează banii din PNRR
15:31 - Se schimbă harta vacanțelor. Războiul din Iran trimite turiști din Germania și Austria spre România
15:22 - Guvernul anunță restructurări majore: Ce companii de stat sunt propuse pentru a fi închise și care sunt pregătite pentru listarea la bursă
14:55 - Strategii de pacanele la online casino
14:55 - Incendiu devastator la Onești. Un preot a murit carbonizat după ce locuința i-a fost cuprinsă de flăcări