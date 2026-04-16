Guvernul a adoptat o hotărâre prin care stabilește pragurile minime pentru includerea contribuabililor pe așa-numita „lista rușinii”, destinată celor cu obligații fiscale restante. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Potrivit noilor reguli, atât persoanele fizice, cât și cele juridice pot apărea pe lista publică a datornicilor, dacă depășesc anumite sume stabilite oficial.

De la ce sumă ajung persoanele fizice pe „lista rușinii”

Conform deciziei adoptate de , pragul minim pentru publicarea persoanelor fizice este de 1.200 de lei.

„Valoarea minimă a obligaţiilor fiscale restante pentru publicare se stabileşte la nivelul 1.200 de lei în cazul persoanelor fizice şi 5.000 de lei în cazul debitorilor persoane juridice. De ce 1.200 de lei? A fost luată valoarea standard pentru o suprafaţă utilă de 50 de metri pătraţi, o valoare impozabilă de 677 de lei pe metrul pătrat, un apartament dintr-o zonă mai mărginaşă a Capitalei, şi un autoturism cu o capacitate cilindrică de 1.600 de cm cubi.”, a spus Dogioiu, potrivit .

Ce datorii trebuie să aibă firmele pentru a fi incluse

În cazul persoanelor juridice, limita este semnificativ mai mare: 5.000 de lei. Depășirea acestei sume poate duce la publicarea datelor pe lista datornicilor administrată de autoritățile fiscale locale. Măsura vizează creșterea gradului de colectare a taxelor și responsabilizarea contribuabililor, într-un context în care statul încearcă să reducă arieratele bugetare.

Cum a fost calculat pragul de 1.200 de lei

Autoritățile au explicat că suma nu a fost aleasă întâmplător, ci are la bază un calcul orientativ privind impozitele uzuale pentru o locuință și un autoturism.

„Valoarea de impozit calculată pentru cele două este de 609 lei anual, deci e vorba de obligaţii restante pentru doi ani de zile, în momentul acela este eligibil (cineva) pentru publicarea pe lista ruşinii”, a mai declarat Dogioiu, în cadrul conferinţei de presă.

Hotărârea adoptată de Guvern vine în aplicarea articolului 162 din Codul de procedură fiscală, care permite autorităților locale să publice lista contribuabililor cu datorii restante peste un anumit prag.

Scopul acestei măsuri este de a descuraja acumularea datoriilor și de a crește transparența în colectarea taxelor la bugetul local.