Eduard Novak: Instabilitatea politică, cauza pentru rezultatele slabe ale sportului românesc. În ultimii 20 de ani, MTS a fost doar o instituție de virat bugete

Principala cauză a performanțelor slabe pe care le înregistrează sportul românesc este „instabilitatea politică”, a declarat Eduard Novak, ministrul interimar al Tineretului și Sportului, joi, la Forumul „Analiza programului de pregătire, calificare și participare la Jocurile celei de-a XXXII-a Olimpiade Tokyo 2020”, organizat de COSR la Izvorani, transmite Agerpres.

Eduard Novak, despre MTS și situația sportului românesc

Potrivit oficialului interimar, un ministru este înlocuit din funcție până să ajungă să înțeleagă cu exactitate care sunt problemele sportului românesc.

„Ultimii 30 de ani ne-au demonstrat că modul în care lucrăm în sport nu este în regulă. Domnul Covaliu a prezentat aceste cifre (n.r. – analiza programului de pregătire, calificare şi participare la Jocurile Olimpice Tokyo 2020) şi credeţi-mă, toate aceste cifre au o cauză. Iar cauza este cea de instabilitate politică, cauza este de leadership. Aceasta este cauza. Eu, care trăiesc în acest sport de performanţă de 30 de ani, abia după 9 luni de mandat la MTS am reuşit să înţeleg care sunt problemele sportului. Dacă eu am înţeles după atâtea luni, atunci cum să conducă un ministru al sportului acest minister dacă habar nu are de sport? El până înţelege despre ce este vorba în sport e deja schimbat din funcţie”, a spus Eduard Novak, la formului la care au fost prezenți toți președinții de federații olimpice din România.

Din păcate, spune el, „în ultimii 20 de ani MTS a fost doar o instituţie de virat bugete”.

„Pentru finanţarea unui ciclu olimpic federaţiile iau o parte de la MTS, o parte de la COSR, o parte de la CSA Steaua, o parte de la CS Dinamo şi aşa mai departe. Nu avem nicio linie clară. Nu vreau să mă bag peste analiza COSR, dar avem mari probleme de organizare şi acest lucru trebuie pus la punct urgent. Eu consider că numai Strategia Sportului Naţional şi o lege nouă poate să reglementeze concret cine este şi ce îndatoriri are MTS, cine este COSR şi ce finanţează. Trebuie să ajungem să formăm toţi o echipă. Trebuie să fie o linie sportului de performanţă. Trebuie să reformăm acest sistem urgent. Nu ştiu cine va rămâne la MTS, voi fi eu sau un alt ministru, dar această Strategie a Sportului Naţional trebuie finalizată. Este contractat proiectul, există o echipă de profesionişti care se ocupă. Pentru că dacă vom continua la fel, peste patru ani vom fi în aceeaşi situaţie. Haideţi să lucrăm împreună, nu suntem inamici. Vreau ca tot ce clădim să aibă efect cât mai mare”, a adăugat Eduard Novak.