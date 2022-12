Elena Calistru (Funky Citizens): Nu există voință politică pentru desființarea pensiilor speciale. Acum încercăm să scăpăm basma curată, că ne-am asumat angajamentul și e obrazul României în joc (VIDEO)

Elena Calistru, expertă în bugete, președinte și co-fondator al ONG-ului Funky Citizens, a declarat luni, pentru B1 TV, că pentru și acum și-și aruncă de la unii la alții responsabilitatea. „Încercăm să scăpăm cumva basma curată față de Comisia Europeană, că noi ne-am asumat angajamentul și e obrazul României în joc și e pentru un principiu corect”, a afirmat aceasta.

Calistru a mai susținut că nu stăm bine la capitolul absorbție de fonduri europene. În ceea ce privește fondurile UE clasice, suntem în media europeană, numai că „pe noi, ca țară mai puțin dezvoltată, nu ne ajută să fim în media europeană. Noi trebuie să fim mult peste”. Iar în ce privește banii din PNRR, stăm chiar mai rău.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

De ce pensiile speciale n-au fost desființate până acum. Calistru: E o problemă de voință politică

„Vorbim, de fapt, de o rebranduire bănuiesc, nu de o desființare. Nu înțeleg de ce, dacă sunt niște elemente problematice, nu reglementăm măcar oprirea genului acestuai de cerc vicios pentru viitor. Asta se poate face imediat. Trebuie să găsim o soluție mai sofisticată pentru cele care sunt deja în plată, dar noi n-am văzut până acum nici acest prim pas de a elimina inechitățile de acum înainte.

Pare că nu vor. E o problemă de voință politică. E clar și se vede de la poștă și de multă vreme. Acum încercăm să scăpăm cumva basma curată față de Comisia Europeană, că noi ne-am asumat angajamentul și e obrazul României în joc și e pentru un principiu corect, că despre asta e vorba. Nu avem decât niște oameni care se fofilează, își aruncă de la unii la alții responsabilitatea”, a declarat Elena Calistru, pentru B1 TV.

Cum stă România la capitolul absorbție de fonduri europene

Aceasta a vorbit și despre modul și ritmul în care România absoarbe fondurile europene clasice și cele din PNRR.

„Niște ani de zile noi nu am accesat fonduri europene și acum am intrat în celălalt film, prost din punctul meu de vedere: absorbim, absorbim, absorbim indiferent ce s-ar întâmpla. Mai contează și pentru ce absorbi banii aceia, că vine auditul peste câțiva ani și ne pune corecții financiare pe proiectele punctuale sau chiar pe programe întregi și banii aia rămân buni plătiți tot din bugetul de stat. Plus că, dacă e să o luăm pe cifre, România a plătit până acum, la 30 noiembrie, 2,5 miliarde de euro la bugetul UE. Ca stat membru și contribuim. Ce-i drept, primim mult mai mulți bani decât dăm, dar sunt sunt bani publici.

Avem o problemă și cu felul în care se întâmplă evaluarea aceasta și aici e cuiul lui Pepelea. E o problemă pe care o avem de ani de zile, nu doar pe proiectele pe fonduri europene, ci în general pe ce ține de evaluarea personalului bugetar, că una e să faci performanță într-un mare proiect de infrastructură care îți aduce apoi valoare adăugată și are un factor de multiplicare în comunitate și alta e să faci un proiect în care ai făcut două – trei traninguri și cam atât.

Noi avem o mare problemă cu felul în care gândim prioritățile de finanțare, că inclusiv pentru a derula proiecte pe fonduri europene ai nevoie de bani și sunt foarte multe autorități locale care primesc subvenție din bugetul de stat pentru a derula aceste proiecte și e păcat ca acești bani să se ducă cu prioritate pe acest gen de sporuri. Sunt de acord ca ele să existe, dar să existe diferențieri”, a afirmat Elena Calistru.

Întrebată ce rată de absorbție a fondurilor europene avem, aceasta a răspuns: „Undeva la 65%, suntem în mrdia UE. Din păcate pe noi, ca țară mai puțin dezvoltată, nu ne ajută să fim în media europeană. Noi trebuie să fim mult peste. Aici vorbesc de fondurile europene clasice. Dacă ne uităm la PNRR, Italia cred că e deja la a patra cerere de plată, noi abia cu chiu cu vai am trimis-o pe a doua și probabil o să fim întârziați și nu știu în ce măsură o s-o trimită pe a treia. Plata oricum va fi cu cântec pentru această a doua cerere de rambursare, pentru că s-a trimis abia vineri, evaluarea durează patru – cinci luni, că sunt lucruri de verificat acolo, deci nu suntem cei mai străluciți”.