Elena Lasconi, despre George Simion: Eu cred că el nu va intra în turul 2. Nu îmi place să văd chestia asta că vrea binecuvântare de la Georgescu, ca să deschidă gura (VIDEO)

, președinta USR și candidata partidului la alegerile prezidențiale, a declarat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, că, în opinia sa, nu va intra în turul 2 al alegerilor prezidențiale.

De asemenea, Lasconi a criticat ideea potrivit căreia Simion așteaptă „binecuvântarea” lui Călin Georgescu pentru a acționa, afirmând că este puțin probabil ca el să devină președinte. În plus, ea a subliniat că oamenii s-au săturat de haosul politic și că ceea ce îi interesează cu adevărat sunt servicii medicale de calitate, școli bune pentru copii și justiție corectă.

„Nu îmi place să văd chestia asta că vrea binecuvântare de la Georgescu ca să deschidă gura”

Elena Lasconi a fost întrebată ce părere are despre sondajele care îl dau pe George Simion pe primul loc în cursa pentru prezidențiale.

“Eu cred că el nu va intra în turul 2. Am mai auzit scenariul ăsta și anul trecut. Până la urmă, oamenii votează oameni. Nu votează pentru că zice Georgescu să-l voteze pe Simion. Nu îmi place să văd chestia asta că vrea binecuvântare de la Georgescu ca să deschidă gura.

Imaginați-vă alt scenariu, vă spun, e tot din ăsta științifico-fantastic, pentru că nu se va întâmpla, să fie George Simion președintele României. Păi ce faci, frate? Aștepți să-ți dea binecuvântarea Georgescu dacă să te duci sau nu să faci CSAT sau nu știu, întreb și eu, dacă să te duci sau nu în Guvern să lupți pentru …

Eu nu cred că se va întâmpla și aș vrea să nu mai vorbim atâta despre ceilalți. Eu am obosit și nu am obosit pentru că nu am energie. Am super energie și am și analizele bune, sunt atât de fericită. Am aflat astăzi că sunt sănătoasă. Dar eu nu mai vreau. Pe bune, oamenii s-au săturat de haos.

Oamenii s-au săturat să vadă la televizor politicieni care se ceartă unii cu alții. Haideți, fraților să vedem cum punem mâna la treabă. Pe oameni îi interesează să aibă servicii medicale în spitale. Pe oameni îi interesează să aibă școli bune pentru copii. Asta îi interesează … să li se facă dreptate în justiție.”