Elena Lasconi, întrebată dacă vrea turul doi înapoi: E imposibil să îl dorești. Călin Georgescu a făcut tot acest circ știind că este singurul candidat care nu o să mai poată candida

, președinta USR și candidata partidului la alegerile prezidențiale, a fost întrebată în cadrul unui interviu la , dacă ea își dorește înapoi.

„El a făcut tot acest circ știind că este singurul candidat care nu o să mai poată candida”

“E imposibil să îl dorești. Mie mi se pare că Georgescu a făcut tot circul cu CEDO și orice avocat putea să-i zică că nu se poate, dacă nu ai trecut prin toate instanțele din România. Noi am avut doar instanța supremă, CCR. Dacă era o decizie a BEC-ului era o treabă, puteai să ajungi la CEDO și să ai câștig de cauză. Dar el a făcut tot acest circ știind că este singurul candidat care nu o să mai poată candida, cred că avea siguranța asta”, a precizat Lasconi.

Întrebată de ce nu și-a unit forțele cu Călin Georgescu pentru a lupta pentru turul doi înapoi, președinta USR a răspuns:

„Pentru că domnul Georgescu cred că are probleme reale din mai multe puncte de vedere. Eu vreau să văd rezultatul acestor anchete, pentru că are niște capete de acuzare foarte grave. Mai sus de atât este înaltă trădare. Dar nu am cum să unesc forțele cu un domn care face șaorma cu de toate cu legionari, extraterești, daci, cu Dumnezeu… Nu este nicio coerență. Cred că dumnealui are în spate o strategie bine pusă la punct, de mai bine de 12 ani, și asta sper să ne lămurească instituțiile statului”.

„Cred că suntem dezbinați. După 90′ este cea mai mare scindare în societate”

Elena Lasconi a ținut să sublinieze că un vot pentru ea „este un vot pentru România”.

Lasconi este de părere că acum suntem dezbinați și că “este cea mai mare scindare în societate”, după 90′.

„Eu voi continua să merg în țară. Voi face înclusiv dezbateri – se numesc Verde în față. Vreau să vorbesc cu cei care l-au votat pe Călin Georgescu. Cred că li s-a pus o etichetă. Cred că suntem dezbinați. După 90′ este cea mai mare scindare în societate. Sunt oameni care suferă de nedreptate, sunt oameni săraci, care au muncit toată viața și au o pensie de mizerie”, a mai declarat candidata la prezidențiale.