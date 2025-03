Elena Lasconi respinge “oferta” lui Nicușor Dan, de a-i lua locul la Primăria Capitalei: Nu mă interesează absolut deloc. Într-o democrație, aceste funcții de primar nu se lasă moșternire (VIDEO)

, președinta USR și candidata partidului la alegerile prezidențiale, a declarat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, că, nu o interesează „absolut deloc” să ajungă la Primăria Capitalei în locul lui .

Nicușor Dan a declarat, marți seara, că ar susține-o pe Elena Lasconi, la Primăria Capitalei.

„Eu voi fi cel mai bun președinte al României și să se bucure Nicușor Dan când o să se întâmple lucrul acesta”

Elena Lasconi a declarat că nu este interesată de postul de primar General al Capitalei, subliniind că se concentrează pe candidatura sa pentru președinția României.

Ea a afirmat: „Nu mă interesează absolut deloc eu sunt aici și candidez pentru prezidențiale și sunt foarte încrezătoare”. De asemenea, a menționat că în democrație funcțiile de primar nu se lasă moștenire.

“Până una alta, trebuie să știu că într-o democrație și eu cred încă în democrația din România, aceste funcții de primar nu se lasă moștenire. Toată viața mea am luptat pentru tot ceea ce am făcut și am muncit foarte mult.

Eu voi fi cel mai bun președinte al României și să se bucure Nicușor Dan când o să se întâmple lucrul acesta și să se bucure toți bucureștenii, pentru că acum vorbim despre București, pentru că eu pot să ajut în calitatea mea de președinte al României. Pentru că știți foarte bine că nu a primit bani de la Guvern și negocierile pe care le ai, pentru că politica se face între partide, eu cred că aș putea să ajut de la Cotroceni.

Categoric, da. Aș negocia foarte bine”, a declarat Lasconi.

„De când sunt președinta USR, am fost atacată din toate direcțiile”

Întrebată dacă o interesează postul de primar General al Capitalei, Elena Lasconi a răspuns:

“Nu mă interesează absolut deloc. Eu sunt aici și candidez pentru prezidențiale și sunt foarte încrezătoare și vreau să ajung la cât mai mulți oameni din țara asta. Știu că există mulți oameni de bună-credință, mulți oameni cu care mă întâlnesc în fiecare zi pe stradă și interacționez. Le știu problemele și vreau să le vorbesc despre soluțiile pe care le am”.

Chestionată dacă aceasta ar putea fi o capcană pe care i-ar întinde-o Nicușor Dan, Lasconi a spus:

“E problema lui și păcatul lui. Eu nu stau să mă gândesc, nu… pur și simplu, chiar nu mai vreau să mai vorbesc despre candidați. Dacă asta este strategia lor, să fie sănătoși. Eu îmi văd de campanie și de planurile pe care le am pentru țara asta pe care o iubesc de nu mai pot și pentru care aș face absolut orice. Am soluții, știu că am fost de vreo 9 luni de zile, de când sunt președinta USR, am fost atacată din toate direcțiile, dar eu sunt puternică”, a răspuns candidata USR la prezidențiale.