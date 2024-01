Elena Lasconi: USR e singura opțiune ca țara asta să se facă bine / Cred că asta trebuie să învățăm de la partidele ruginite – disciplina. Și disciplina nu înseamnă armată, ci respect față de vot (VIDEO)

Elena Lasconi, primărița USR din Câmpulung Muscel, a declarat că USR e „singura opțiune ca țara asta să se facă bine”. Pe de altă parte, ea a dat de înțeles că poate ar fi mai bine să se mai lase din orgolii în partid.

Lasconi a mai susținut că, din punctul său de vedere, cei din conducerea USR „ ” retrăgând-o din fruntea listei de candidați la europarlamentare, după dezvăluirile sale privind votul ”da” la : „Nu se face așa. I-a speriat foarte tare și nu e bine să reacționezi în pripă”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Selectiv”, moderată de Dan Bucura pe B1 TV.

Cum vede Elena Lasconi USR-ul

„Eu am spus că voi discuta doar în partid ce am de zis și am așteptat. E o foarte mare diferență între USR și celelalte partide ”ruginite”, cum le-ați spus dvs (…) Nu sunt de acord când spuneți că US e la fel ca celelalte. Dacă eram în alt partid, între alea ruginite, nu aș fi avut posibiliutatea să spun verde-n față anumite lucruri pe care eu le simt și pe care eu le cred. Deci din punctul ăsta de vedere consider că există democrație în USR.

Eu nu am intrat în USR doar așa, ca să mă lanseze pe mine USR-ul, că eu eram lansată prin propria mea muncă, nu am cerut nicio poziție pe nicio listă, nu am dorit decât să fac bine și să creștem USR, pentru că eu cred cu toată ființa mea că e singura opțiune ca țara asta să se facă bine. Eu cred în valorile USR.

OK, poate acum conducerea e supărată sau orgolioasă că am spus niște lucruri care au transpirat în presă și nu au nevoie de sprijinul meu – deși eu știu că am foarte mult de dat și pot să ajut și dacă ar crește cu 1% USR. Eu vreau să le spun tuturor colegilor mei din USR că mă pun la dispoziția USR și o să ajut fiecare membru care vrea asta. Oricum o fac, în ăștia trei ani am mers în toată țara și am vorbit cu colegii din filiale și sprijin cât pot, pentru că nu poți să schimbi o țară singur”, a declarat Elena Lasconi, pentru B1 TV.

Ce crede Elena Lasconi că ar trebui să învețe USR de la partidele „ruginite”

Am un mare respect pentru vot și cred că asta trebuie să învățăm de la partidele ruginite – disciplina și disciplina nu înseamnă armată, ci respect față de vot. Respect foarte mult pe Cătălin Drulă, a fost votat cu 70% în congres, ceea ce uau. cu 95%, deci respect votul și pe colegii mei și dacă avem ceva de spus, trebue să spunem în interior. De asta amspus că rufele se spală în familie, nu pentru că avem ceva de ascuns, ci pentru că uneori sunt lucruri grele și e greu de digerat să vină cineva să spună că nu e bine sau poate ar trebui să faci mai bine, că eu asta am zis. E foarte important să lașiun pic orgoliile la o parte”.