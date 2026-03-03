B1 Inregistrari!
Adrian A
03 mart. 2026, 14:11
Este aproape oficial. Vom avea cel mai întârziat buget după anul 2000. Ce spune Kelemen Hunor despre data când ar putea fi votat bugetul (VIDEO)
Kelemen Hunor, președintele UDMR. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cel mai întârziat buget de după 2.000
  2. Ce spune Kelemen Hunor despre neînțelegerile pe buget
  3. Scandal în coaliție înainte de ultima ședință pe buget

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că proiectul de buget ar putea fi transmis săptămâna viitoare Parlamentului și dezbătut în plen în perioada 15 – 17 martie. Și asta dacă PSD nu îl blochează, așa cum tot amenință.

Cel mai întârziat buget de după 2.000

Întrebat, la Parlament, dacă, în cazul în care discuțiile vor decurge bine miercuri, bugetul va trece săptămâna viitoare în Parlament, liderul UDMR, Kelemen Hunor a spulberat această idee.

„Nu. Dacă mâine ne înțelegem, atunci miercurea viitoare ajunge proiectul în Parlament, că ei au nevoie de o săptămână pe niște proceduri, consultări, CES și așa mai departe. Asta înseamnă că bugetul va ajunge miercuri în Parlament și probabil că discuțiile vor începe după două-trei zile, pentru că prima dată trebuie discutat în comisie, și cam pe 15, 16, 17 martie poate să intre în dezbatere în plen. Dacă mâine ne înțelegem și dacă mâine încep procedurile interne, avizările și tot ce trebuie făcut în Guvern.”, a declarat Kelemen Hunor.

Ce înseamnă asta? Că Guvernul Ilie Bolojan e foarte aproape de recordul de întârziere a unui buget. Spunem asta pentru că, legea bugetului pe anul 2000 a avut cea mai lungă perioadă de așteptare din istoria modernă a României. A fost votată pe 4 Mai 2000. Însă atunci România era în negocieri dure cu FMI și traversa o instabilitate economică severă.

Iar imediat după, în clasamentul întârzierilor este anul 1999. Atunci, legea bugetului a fost adoptată abia pe 15 martie 2019.  A fost o întârziere record pentru era post-aderare UE, cauzată de conflictele dintre Guvern și Președinție (care a trimis legea la CCR și apoi la reexaminare).

Iar după spusele lui Kelemen Hunor, sunt cele mai mari șanse să depășim această dată.

Ce spune Kelemen Hunor despre neînțelegerile pe buget

În ceea ce privește principalele neînțelegeri privind bugetul care ar mai fi în acest moment sau punctele care mai trebuie discutate, Kelemen Hunor a menționat că mai sunt două aspecte majore: pe echilibrare și pe investiții.

În cuvinte simple, se ceartă pe banii din programele de investiții și cum vor fi aceștia împărțiți.

Pe de altă parte, Kelemen Hunor a afirmat că liderii coaliției s-au înțeles cu privire la acordarea ajutorului one-off pentru pensionarii cu pensii mai mici de 3.000 de lei.

„Aia e rezolvată. Acolo nu trebuie susținut, aia era discutată de foarte multă vreme. Singura întrebare e dacă se plătește de două ori sau o singură dată, dacă se plătește și în prima jumătate a anului, și în a doua jumătate, sau o singură dată.

Toată lumea e de acord că trebuie plătit one-off pentru pensionarii cu pensiile mici. Aici nu mai avem discuții.

Dacă zic toată lumea, eu în această sintagmă „toată lumea” îi includ și pe domnul Bolojan, și pe domnul Nazare, și pe domnul Grindeanu, și pe mine însumi.”, a declarat liderul UDMR.

Scandal în coaliție înainte de ultima ședință pe buget

În urma ședinței de luni, coaliția de guvernare a decis ca miercuri să aibă loc ședința de închidere a bugetului pe 2026, în format complet, pentru a finaliza toate capitolele și a adopta forma agreată la nivelul coaliției. Ședința de luni a liderilor coaliției a fost una tensionată.

PSD cere alocarea celor 3,4 miliarde lei pentru ajutoarele pentru pensionari, mame și veterani. Solicitarea are loc în contextul în care în discuțiile din coaliție, ministrul Finanțelor a transmis că există un spațiu fiscal de 1,5-1,7 miliarde de lei pentru măsuri sociale.

În plus, Bolojan ar fi propus un buget prin care vrea tăierea investițiilor locale la jumătate față de 2025.

