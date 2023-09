Eugen Tomac: „Drumul cel mai scurt pe care îl avem pentru a ne atinge obiectivul Schengen rămâne tot Justiția”

Europarlamentarul Eugen Tomac a declarat vineri, pentru B1 TV, că deși ridicarea MCV reprezintă pentru România un pas politic important, pentru aderarea la spațiul Schengen tot Justiția va reprezenta drumul cel mai scurt pentru atingerea acestui obiectiv:

„Eu spun de aproape un an că drumul cel mai scurt pe care îl avem pentru a ne atinge obiectivul Schengen rămâne din păcate tot justiția. Observăm că prin dialog politic practic nu am reușit decât să stagnăm. De 12 ani România pierde în fiecare an peste 10 miliarde de euro pentru că nu face parte din Piața unică europeană.

Acest abuz de drept trebuia tranșat demult de justiție. Sigur că politic eliminarea MCV este un pas important pentru că în sfârșit UE nu pune sub semnul întrebării justiția din România. Ele au fost în mod absurd și nedrept ținute la pachet aceste 2 subiecte. Tocmai de aceea eu cred că statul român are obligația să renunțe la această abordare a statului spășit care așteaptă un alt context, o altă conjunctură. Avem suficient de multe instrumente puternice cu care ne putem apăra interesele în UE. Mă bucur că Guvernul are în sfârșit curaj să spună că dacă nu se va rezolva în această toamnă dosarul Schengen se va merge la Curtea de Justiție a UE. Poziția Austirei este absurdă, nedreaptă și profund discriminatorie”.