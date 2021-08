Eugen Tomac (PMP) vine cu „vești bune pentru transportatorii români”: Se construiesc parcări noi în UE, cu zone sigure şi securizate pentru camioane

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a transmis vești importante pentru transportatorii români de marfă, care nu se simt în siguranță în multe dintre statele Uniunii Europene.

Astfel, Comisia Europeană va crea cadrul necesar prin care se vor stabili standardele de certificare pentru parcările de camioane sigure și securizate la nivelul întregului bloc comunitar. În plus, în prezent construiesc 41 de parcări noi cu zone sigure și securizate de parcare pentru camioane.

Tomac a mai susținut că executivul comunitar va susține financiar statele membre UE și operatorii privați, pentru a construi cât mai multe astfel de zone.

„Vești bune pentru transportatorii români

Transportatorii români de marfă se simt în nesiguranță în multe state ale Uniunii Europene și pentru că am asistat la tragedii precum cele întâmplate în Franța, când șoferul Mihai Spătaru a fost asasinat într-o parcare în luna mai în fața propriei soții, am solicitat atât Comisiei Europene, cât și Guvernului Franței o implicare mai mare în a oferi condiții cât mai sigure pentru șoferii mașinilor de marfă, cunoscut fiind faptul că în parcările franceze se comit tot mai des acte de tâlhărie sau chiar incidente soldate cu pierderea de vieți ale șoferilor.

Răspunsul primit din partea Comisiei Europene arată că în prezent se construiesc 41 de parcări noi cu zone sigure și securizate de parcare pentru camioane (SSTPA – safer and more secure truck parking areas – link in primul comentariu).

De asemenea, Comisia Europeană va crea cadrul necesar prin care se vor stabili standardele de certificare pentru parcările de camioane sigure și securizate la nivelul întregii Uniuni. Acest document va clasifica nivelul de securitate al fiecărei parcări și va impune un pachet minim de servicii pentru aceste zone de parcare.

Comisia, de asemenea, va susține financiar atât statele membre, dar și direct operatorii privați, pentru a construi cât mai multe zone sigure și securizate de parcare pentru camioane (SSTPA-uri) sau pentru a le moderniza pe cele existente.

Voi urmări implementarea acestui program european atât de necesar tuturor celor care își desfășoară activitatea în acest domeniu ce pune Europa în mișcare”, a scris Eugen Tomac, pe Facebook.