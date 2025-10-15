Uniunea Europeană ia în calcul o măsură fără precedent, care ar putea schimba radical piața tutunului. Un proiect de hotărâre al Consiliului UE propune interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice. Inițiativa are la bază recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și urmărește reducerea consumului de tutun la nivel european.

Ce conține proiectul Consiliului UE

Consiliul UE analizează o interdicție amplă care vizează atât produsele tradiționale din tutun, cât și cele electronice, relatează . Proiectul a fost pregătit în vederea unei reuniuni a OMS și include o recomandare clară privind eliminarea filtrelor.

Documentul subliniază că „interzicerea producției, importului, distribuției și vânzării țigărilor cu filtru ar reprezenta o contribuție importantă la limitarea consumului de tutun”. Această formulare arată determinarea Uniunii de a adopta măsuri mai ferme împotriva fumatului.

Impactul unei astfel de decizii ar fi uriaș. În Germania, de exemplu, 95% dintre țigările vândute au filtru, ceea ce ar transforma această măsură într-o interdicție aproape totală. În plus, proiectul menționează că ar putea fi interzise ca „opțiune de reglementare suplimentară”.

Planurile UE merg chiar mai departe, având în vedere și interzicerea vânzării produselor din tutun în magazine, benzinării sau chioșcuri. Obiectivul este clar: reducerea consumului de nicotină și protejarea sănătății publice, dar și a mediului.

Ce urmează la conferința OMS din noiembrie

Propunerile vor fi discutate între 17 și 22 noiembrie, la conferința OMS de la Geneva. Reprezentanți ai guvernului german au „salutat” deja ideea interzicerii filtrelor. Totuși, Ministerul Federal al a transmis că poziția comună a Uniunii Europene „este încă în curs de coordonare”, relatează Libertatea.ro.

Rezultatele reuniunii ar putea avea consecințe majore, atât pentru fumători, cât și pentru industria tutunului din statele membre. În cazul în care recomandările OMS vor fi adoptate, Europa s-ar putea confrunta cu una dintre cele mai stricte reglementări privind produsele din tutun din ultimele decenii.