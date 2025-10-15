B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Consiliul UE propune restricții dure pentru tutun. Ce măsuri radicale sunt propuse

Consiliul UE propune restricții dure pentru tutun. Ce măsuri radicale sunt propuse

Iulia Petcu
15 oct. 2025, 09:53
Consiliul UE propune restricții dure pentru tutun. Ce măsuri radicale sunt propuse
Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Ce conține proiectul Consiliului UE
  2. Ce urmează la conferința OMS din noiembrie

Uniunea Europeană ia în calcul o măsură fără precedent, care ar putea schimba radical piața tutunului. Un proiect de hotărâre al Consiliului UE propune interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice. Inițiativa are la bază recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și urmărește reducerea consumului de tutun la nivel european.

Ce conține proiectul Consiliului UE

Consiliul UE analizează o interdicție amplă care vizează atât produsele tradiționale din tutun, cât și cele electronice, relatează Blick. Proiectul a fost pregătit în vederea unei reuniuni a OMS și include o recomandare clară privind eliminarea filtrelor.

Documentul subliniază că „interzicerea producției, importului, distribuției și vânzării țigărilor cu filtru ar reprezenta o contribuție importantă la limitarea consumului de tutun”. Această formulare arată determinarea Uniunii de a adopta măsuri mai ferme împotriva fumatului.

Impactul unei astfel de decizii ar fi uriaș. În Germania, de exemplu, 95% dintre țigările vândute au filtru, ceea ce ar transforma această măsură într-o interdicție aproape totală. În plus, proiectul menționează că țigările electronice ar putea fi interzise ca „opțiune de reglementare suplimentară”.

Planurile UE merg chiar mai departe, având în vedere și interzicerea vânzării produselor din tutun în magazine, benzinării sau chioșcuri. Obiectivul este clar: reducerea consumului de nicotină și protejarea sănătății publice, dar și a mediului.

Ce urmează la conferința OMS din noiembrie

Propunerile vor fi discutate între 17 și 22 noiembrie, la conferința OMS de la Geneva. Reprezentanți ai guvernului german au „salutat” deja ideea interzicerii filtrelor. Totuși, Ministerul Federal al Sănătății a transmis că poziția comună a Uniunii Europene „este încă în curs de coordonare”, relatează Libertatea.ro.

Rezultatele reuniunii ar putea avea consecințe majore, atât pentru fumători, cât și pentru industria tutunului din statele membre. În cazul în care recomandările OMS vor fi adoptate, Europa s-ar putea confrunta cu una dintre cele mai stricte reglementări privind produsele din tutun din ultimele decenii.

Tags:
Citește și...
Radu Burnete: „Corupția scăpată de sub control înseamnă bani publici risipiți”
Politică
Radu Burnete: „Corupția scăpată de sub control înseamnă bani publici risipiți”
Ministrul Dragoș Pîslaru: România e într-o situație absolut paradoxală – stă pe un munte de bani europeni, dar deficitul pare de neclintit
Politică
Ministrul Dragoș Pîslaru: România e într-o situație absolut paradoxală – stă pe un munte de bani europeni, dar deficitul pare de neclintit
PSD amenință iar cu ieșirea de la guvernare. Lia Olguța Vasilescu: Dacă niciuna dintre propunerile noastre nu va trece, ne retragem din coaliție / Subiectul disputelor
Politică
PSD amenință iar cu ieșirea de la guvernare. Lia Olguța Vasilescu: Dacă niciuna dintre propunerile noastre nu va trece, ne retragem din coaliție / Subiectul disputelor
Reforma în primării s-a blocat de tot în Coaliție
Politică
Reforma în primării s-a blocat de tot în Coaliție
Netflix face marele anunț. Mult așteptatul serial apare la începutul anului
Politică
Netflix face marele anunț. Mult așteptatul serial apare la începutul anului
Artificiile, subiect de scandal între primari și Ilie Bolojan
Politică
Artificiile, subiect de scandal între primari și Ilie Bolojan
Călin Georgescu, atac direct la Ilie Bolojan: „Am văzut și eu acest comportament trădător și slugarnic. Nu știu cum nu-l doare capul de atâta cap plecat”
Politică
Călin Georgescu, atac direct la Ilie Bolojan: „Am văzut și eu acest comportament trădător și slugarnic. Nu știu cum nu-l doare capul de atâta cap plecat”
Sorin Grindeanu schimbă ideologia partidului. Disperare în PSD
Politică
Sorin Grindeanu schimbă ideologia partidului. Disperare în PSD
George Simion își depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea AUR: „Suntem un partid democratic cum ne-am dori să fie şi ţara”
Politică
George Simion își depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea AUR: „Suntem un partid democratic cum ne-am dori să fie şi ţara”
Nicușor Dan anunță schimbări majore în Strategia Națională de Apărare. Care sunt principalele amenințări pentru România
Politică
Nicușor Dan anunță schimbări majore în Strategia Națională de Apărare. Care sunt principalele amenințări pentru România
Ultima oră
10:52 - Băuturile energizante, interzise minorilor sub 16 ani. Unde se aplică și ce efecte are noua regulă
10:33 - Garda de Mediu, descindere cu drone la Sintești. Acțiune de amploare pentru oprirea arderilor ilegale de deșeuri
10:22 - Radu Burnete: „Corupția scăpată de sub control înseamnă bani publici risipiți”
10:04 - Mădălin Ionescu, postare sinceră despre Mircea Badea: „Nu am fost prieteni niciodată”. Cum l-a descris pe prezentatorul TV
10:02 - Haos pe litoral! Terasele de lux sunt demolate. Ce spun proprietarii: „Sunt mai mult de 30 de mii de euro care se pierd”
10:00 - Adrian Minune, după ce Karmen i-a spus că va participa la „Asia Express”: „Îți dau bani să stai acasă. Cât îți dau?”
09:36 - Noua măsură adoptată de Kazahstan împotriva pedofililor. La ce vor fi supuși cu șase luni înainte de eliberarea din închisoare
09:33 - Adriana Bahmuțeanu: „În fiecare noapte sunt scandaluri, beții”. De ce a fost chemată poliția în toiul nopții
09:30 - Donald Trump, declarații despre Vladimir Putin. Ce crede cu adevărat președintele american despre războiul din Ucraina
09:05 - Ce se întâmplă, de fapt, când pasagerii nu își dau telefonul pe mod avion în timpul unui zbor