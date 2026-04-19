Ilie Bolojan susține că PNL nu va mai colabora cu PSD dacă partidul condus de va provoca o ce va duce la căderea guvernului.

Ilie Bolojan amenință cu ruperea relațiilor cu PSD

Premierul, care este și , se bazează pe rezoluția adoptată de conducerea partidului în acest sens. Ilie Bolojan susține că documentul stabilește cât se poate de clar că partidul nu va mai colabora cu social-democrații dacă provoacă o criză politică. Trebuie spus că, de-a lungul anilor, PNL a tot adoptat astfel de documente. Acest lucru nu i-a împiedicat pe peneliști să reia legăturile și colaborarea cu PSD.

„Eu am încredere în colegii mei şi Partidul Naţional Liberal are o rezoluţie care prevede cât se poate de clar că, dacă PSD generează o criză politică, PNL nu va colabora cu PSD după aceea. Asta înseamnă că este o decizie în momentul de faţă şi zilele următoare, luni seara şi marţi dimineaţa, când avem şedinţa, la ora 10:00, a Biroului Politic Naţional Extins, în funcţie de ceea ce se va întâmpla, mâine vom lua nişte decizii”, a spus Bolojan într-o intervenție la B1 TV.

Premierul a respins scenariile în care peneliștii ar accepta să continue guvernarea alături de PSD, dar cu alt premier. Potrivit spuselor sale, într-o astfel de situație, PNL ar deveni o anexă a social-democraților. Mai mult, dacă ar ceda acum, nimeni nu garantează că o criză similară nu va fi declanșată peste câteva luni.

„Gândiţi-vă că, în condiţiile în care un alt partid stabileşte premierul unui partid, cum este PNL-ul, sau schimbă acel premier, înseamnă că partidul căruia i-a schimbat premierul devine practic un partid anexă. Să presupunem că vine un premier care are o determinare foarte importantă, care face lucrurile aşa cum trebuie mai departe. Întrebarea este: cât timp va dura până PSD va face din nou ceea ce face în aceste luni şi să genereze o criză”, a declarat premierul.

Premierul respinge ideea unui nou guvern cu alt premier PNL

Întrebat dacă colegii săi de partid ar fi dispuși să voteze un alt , în cazul în care preşedintele Nicuşor Dan ar nominaliza un alt premier liberal, precum Cătălin Predoiu sau Alexandru Nazare, Ilie Bolojan a respins o astfel de idee.

Pe de altă parte, el a apreciat poziția UDMR în actualul conflict politic. Despre partidul condus de Kelemen Hunor, a spus că are o atitudine neutră, echilibrată, refuzând să se implice în conflict.

„Cred că UDMR, aşa cum a fost în aceşti ani, a avut o atitudine de a evita poziţionările în diferite conflicte politice, într-o fază sau alta, de a purta un dialog cu toate forţele politice. Şi cel puţin în experienţa pe care am avut-o cu dânşii şi în această perioadă, au fost un factor de echilibru. Şi cred că asta vor fi în continuare. Nu am semnale că ar dori să se retragă de la guvernare”, a mai spus Bolojan.