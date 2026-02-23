B1 Inregistrari!
EXCLUSIV: De ce nu a mers Oana Țoiu la moțiunea depusă împotriva ei. Ce face ministra de Externe la Bruxelles. Miliarde de euro pentru România (VIDEO)

Adrian A
23 feb. 2026, 17:33
Oana Țoiu (USR), ministra de Externe. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Ce face Oana Țoiu la Bruxelles
  2. Miliarde de euro pentru România
  3. Noi sancțiuni pentru Rusia

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a explicat pentru B1 TV de ce a lipsit de la dezbaterea moțiunii simple depusă împotriva ei în Senat. Țoiu este la Bruxelles unde se negociază miliarde de euro pentru România.

Ce face Oana Țoiu la Bruxelles

Oana Țoiu a explicat că este la Bruxelles pentru a lua parte la discuțiile privind memorandumul pe participarea României la programul european EastInvest, un instrument financiar dedicat consolidării economice a regiunilor de frontieră ale Uniunii Europene, cu accent pe granița de est.

„Eu sunt în continuare și parlamentar și am tot respectul și pentru Parlament și în special pentru românii care au votat parlamentari care să îi reprezinte. Democrația funcționează când ne respectăm punctele de vedere.

Însă asta nu înseamnă că România poate să lipsească de la o întâlnire la nivel de miniștri de Externe la 4 ani de la începutul războiului. Suntem țara care avem cea mai lungă graniță cu Ucraina.

Faptul că astăzi se desfășoară Consiliul Afacerilor Externe este o  informație publică de câteva săptămâni. Acum, să explice parlamentarii extremiști care au fixat moțiunea pentru această zi de ce încearcă să oprească prezența României la nivel de ministru astăzi.”, a declarat Oana Țoiu în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin.

Miliarde de euro pentru România

Concret, la Consiliul Afacerilor Externe s-a discutat împărțirea a 20 de miliarde de euro pentru statele care au graniță cu Ucraina.

„Este un instrument care oferă un punct unic unde primăriile și firmele pot accesa finanțare și consultanță pentru proiecte de logistică, energie sau digitalizare. Granița de est a Uniunii trebuie să fie o zonă vie și prosperă, nu doar o linie de apărare.

Vor fi 20 miliarde de euro disponibile pentru toate regiunile la granița de Est. Regiuni care vor avea acces la banii europeni în funcție de felul în care arată proiecțiile de dezvoltare în aceste zone, fie că vorbim de parteneriate, fie că vorbim de autorități locale sau de proiecte care implică și sfera privată.

 Sunt finanțări specifice investițiilor, sunt derulate prin băncile de dezvoltare. Aici este foarte important să menționez că la această inițiativă reprezentanța permanentă a României la Uniunea Europeană a lucrat alături de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și de Ministerul Finanțelor.”,  a declarat ministra Oana Țoiu.

Noi sancțiuni pentru Rusia

De asemenea, UE încearcă să adopte un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

„Susțin finalizarea acestui pachet de sancțiuni până când nu este reluat. Furnizarea de energie, furnizarea de gaze prin conducta care trece pe teritoriul Ucrainei.

Am avut ministrul de Externe ucrainean, de asemenea, prezent online în această discuție, să clarifice că perspectiva Ucrainei este că atacurile asupra acelei conducte sunt atacuri ale Federației Rusiei și că în acest moment fac eforturi pentru a finaliza reparațiile tehnice care să permită reluarea tranzitului gazelor prin conducta respectivă. Propriul sistem de monitorizare și de sprijin, astfel încât asta să se poată finaliza rapid și să putem finaliza împreună și cel de-al 20 la pachet de sancțiuni.

Important de menționat, de asemenea, este că avem o discuție privind interdicția accesului combatanților ruși după finalizarea războiului pe teritoriul Uniunii Europene. Pentru mine este extrem de important să nu avem zeci de mii de soldați ruși antrenați în război care să poată să aibă acces pe teritoriul nostru ulterior încheierii procesului de pace. De aceea România de asemenea susține această direcție de a interzice accesul soldaților ruși pe teritoriul nostru.”,  a mai declarat Oana Țoiu, ministra de Externe.

