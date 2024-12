Experiment Recorder: Cât de ușor e pentru un ”candidat” să obțină un milion de vizualizări pe TikTok (VIDEO)

Jurnaliștii de la și Levi Elekes, un specialist IT și antreprenor român, au realizat un experiment pentru a arăta cât de ușor e să crești artificial popularitatea unui politician pe TikTok. Ei au inventat un personaj, politicianul Vasile Ion, și i-au creat un cont pe rețeaua socială în care au urcat un singur clip.

„Vasile Ion” s-a prezentat în clip drept candidatul la funcția de „prim-ministru al României”, funcție care nici nu se obține prin alegeri, și a vorbit despre promisiunile sale electorale. În mai puțin de două ore, clipul a sărit de un milion de vizualizări.

Cum a apărut personajul Vasile Ion pe TikTok

„Dragi români, numele meu e Vasile Ion, viitorul dvs prim-ministru! Iată câteva dintre propunerile mele: prima și cea mai importantă- aur pentru toți! Din partea mea, din partea primului ministru, fiecare român va primi două kilograme de aur din rezerva statului. Rezervele oricărui stat sunt foarte mari! Noi nu știm, că e secret de stat”, spune „candidatul”, în unicul clip cu el de pe contul de TikTok nou creat.

După ce filmulețul a făcut câteva vizualizări organice, adică reale, programatorul a început procesul de viralizare.

„Nu voi putea arăta exact scriptul care generează vizualizările și like-urile și cum s-a făcut asta. Rulează un terminal cu diferite comenzi care ne obține ce ne dorim să avem pe TikTok. Scriptul a rulat, iar al vostru candidat are un milion de vizualizări”, a afirmat Levi Elekes.

Totul a durat mai puțin de două ore.

„Se creează o bază de date, să zicem cu 5.000 de oameni, pe care vrem să-i poziționăm ca oameni reali. Conturi false pe care intri și-ți e foarte greu să-ți dai seama, pentru că omul are poză de profil, clipuri urcate cu el, cu pisica, cu familia, dar, de fapt, nu e el”, a mai explicat Levi Elekes.

Conturile respective fac vizualizări, lasă comentarii, deci „practic generează un trafic care în sistemul TikTok mai mult sau mai puțin pare organic”. Circa 3.000 de conturi au făcut acest lucru.

După ce clipul a atins borna de un milion de vizualizări, TikTok a început să sugereze utilizatorilor căutări cu numele „candidatului”.

Oricine cu medii cunoștințe de programare poate să păcălească TikTok

Levi Elekes a reușit să demonstreze prin acest experiment că oricine poate, cu cunoștințe medii de programare, să păcălească TikTok folosind doar niște linii de cod și indicații găsite pe internet.

„Noi am făcut un test de câteva ore, n-am avut buget, n-am avut foarte multe device-uri. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă am avea un candidat real foarte priceput la manipulare, dacă am fi avut influenceri care să susțină hashtag-urile respective. Înmulțiți ca potențial cu un milion”, a mai afirmat acesta.

După experiment, el a șters contul personajului Vasile Ion.