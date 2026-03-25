Expoziție despre foametea din Moldova sovietică, la Bruxelles! Europarlamentarul Eugen Tomac a anunțat inaugurarea unei expoziții la Parlamentul European din Bruxelles, dedicată uneia dintre cele mai dramatice pagini din istoria românilor: foametea din Moldova sovietică 1946-1947.

Evenimentul, organizat în colaborare cu Agenția Națională a Arhivelor din , aduce în atenția publicului european documente, fotografii și mărturii care ilustrează amploarea tragediei.

Potrivit lui Eugen Tomac, peste 200.000 de oameni și-au pierdut viața în acea perioadă, iar alte aproximativ 400.000 de persoane au rămas marcate pe viață.

Ce arată documentele despre tragedia din 1946-1947

„Am inaugurat ieri, la Parlamentul European de la Bruxelles, expoziția “Marea Foamete în Moldova Sovietică, 1946-1947: Făptași, Victime și Amploare”, realizată în colaborare cu Agenția Națională a Arhivelor din R. Moldova. Foametea organizată de regimul sovietic în 1946-1947 a luat viața a peste 200.000 de oameni, iar alți 400.000 au rămas cu sechele pe viață. Documentele expuse demonstrează intenția, organizarea. A fost o crimă cu premeditare”, a transmis Eugen Tomac, pe .

Expoziția cuprinde 24 de panouri care prezintă, pe baza arhivelor, cauzele, desfășurarea și consecințele foametei, considerată de istorici drept un episod dramatic al politicilor regimului sovietic.

Expoziție despre foametea din Moldova sovietică, la Bruxelles! Cine a participat la inaugurare

La eveniment a fost prezentă și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care, potrivit lui Tomac, a dorit să afle în detaliu informațiile prezentate în expoziție. La inaugurare au participat și mai mulți oficiali și europarlamentari, dar și reprezentanți ai autorităților din România și Republica Moldova.

„Drama românilor dintre Prut și Nistru din 1946–1947 este prea puțin cunoscută în Europa. De aceea, am fost cu atât mai onorat să prezint această expoziție cutremurătoare 𝗣𝗿𝗲𝘀̦𝗲𝗱𝗶𝗻𝘁𝗲𝗶 𝗣𝗮𝗿𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻, 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗠𝗲𝘁𝘀𝗼𝗹𝗮, care a acceptat fără ezitare invitația și a dorit să afle fiecare detaliu. Am parcurs împreună toate cele 24 de panouri care documentează cu rigurozitate cauzele, amploarea și consecințele acestei tragedii, pe baza documentelor de arhivă, a fotografiilor și a mărturiilor din acea perioadă.

Le mulțumesc colegilor mei europarlamentari, Siegfried Muresan și Dan Barna, secretarului de stat din cadrul Ministerului Culturii al R. Moldova, Corneliu Cirimpei, Ambasadoarei României la UE, doamna Iulia Matei și Ambasadoarei R. Moldova la UE, doamna Daniela Morari, precum și tuturor invitaților de la Chișinău și București care ne-au fost alături astăzi.

Mulțumesc în mod deosebit Agenției Naționale a Arhivelor din R. Moldova, domnului Igor Cașu și doamnei Maria Gogu-Zinovii pentru colaborarea ireproșabilă și întregul efort.”, a mai precizat europarlamentarul.

De ce este importantă această expoziție pentru Europa

Eugen Tomac a subliniat că drama românilor dintre Prut și Nistru este prea puțin cunoscută la nivel european, iar o astfel de inițiativă are rolul de a readuce în atenție adevărul istoric.

„Regimurile totalitare au știut întotdeauna să îngroape adevărul. Prin urmare, o astfel de expoziție în inima Uniunii Europene este mai mult decât necesară. Nu pentru a ne răzbuna, ci pentru a ne aminti ce se întâmplă atunci când statul devine mai puternic decât dreptul oamenilor de a trăi.

Am continuat această reflecție și în cadrul dezbaterii organizate la Parlamentul European, ca o prelungire firească a discuției deschise la inaugurarea expoziției. Le mulțumesc istoricilor veniți de la Chișinău pentru intervențiile lor profunde, bine documentate și necesare, care au adus mai multă claritate asupra uneia dintre cele mai dureroase pagini din istoria românilor dintre Prut și Nistru.

Le mulțumesc colegilor mei europarlamentari, Falca Gheorghe, Vlad Voiculescu, Maria Grapini Europarlamentar, Virgil Popescu și Cristian Terhes pentru că au acceptat invitația de a participa la această dezbatere și de a contribui la o discuție necesară despre asumarea trecutului și condamnarea regimurilor totalitare.”, a mai transmis acesta.