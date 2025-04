Familia Regală a României, mesaj de condoleanțe la moartea Papei Francisc: „A fost un exemplu de credinţă, umanitate, dăruire şi har”

Papa Francisc a fost un exemplu de umanitate, dăruire şi har pentru oameni, indiferent de religie. Este concluzia mesajului de condoleanțe pe care l-a transmis Familia Regală a României după moartea suveranului pontif.

Familia Regală a României a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea papei Francisc, la vârsta de 88 de ani. Moartea acestuia a survenit la ora locală 7,35, și a fost anunțată de oficialii de la Vatican. Papa Francisc, primul lider latino-american al , a fost ales în 2013, iar în ultimele luni a supraviețuit unei duble pneumonii.

„Majestatea Sa Custodele Coroanei şi Principele Consort au aflat cu nespusă tristeţe vestea trecerii la Domnul a Sanctităţii Sale Papa Francisc. Plecat dintre noi în Lunea Albă, a doua zi a sfintei sărbători de Paşte, Papa Francisc a fost un exemplu de credinţă, umanitate, dăruire şi har, pentru oamenii de pe tot întinsul globului, indiferent de religia lor, mai ales pentru cei aflaţi în nevoie.

Suveranul Pontif a avut România în inima sa, iar acest lucru se simţea de fiecare dată când vorbea despre ţara sau oamenii noştri. Majestatea Sa şi Alteţa Sa Regală păstrează vii în suflet şi cuget fiecare dintre clipele petrecute alături de Papa Francisc, la Bucureşti, la Blaj şi la Vatican, clipe pline de candoare, de modestie, de generozitate şi bunătate sufletească. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris , luni, pe Facebook.

Credincioșii catolici sunt copleșiți

Anunțul morții a venit ca un șoc pentru credincioșii catolici din întreaga lume. În Piața San Pietro, din , oamenii au început să se strângă, în număr din ce în ce mai mare. Pelerini sau turiști, aceștia au vorbit cu respect despre defunctul papă și despre pontificatul său de 12 ani.

„Ne-a părăsit un mare papă. Eram aici din întâmplare, am auzit vestea la radio pe când eram într-un magazin, ne-a părăsit un mare papă, a schimbat multe lucruri, a dărâmat bariere. A fost un om deosebit, simplu”, a spus unul dintre cei care au venit în Piaţa Sfântul Petru după tristul anunț, conform AFP.

În această de luni, a doua zi de Paște, sărbătoare religioasă extrem de importantă şi zi liberă în Italia, mulţi cetățeni ai Romei intenționau să ajungă la Vatican. La fel ca ei, numeroși turiști și pelerin din întreaga lume aveau planuri simiare. Un tânăr, originar din Paris, se află la Roma pentru a participa la slujba de Paște. A aflat trista veste și a venit în Piața San Pietro pentru a-și aduce omagiul papei care tocmai s-a stins.

Quel momento in cui Papa Francesco, solo in una piazza San Pietro vuota e silenziosa, pregava per il mondo intero resterà impresso nella storia come simbolo di fede, coraggio e speranza nei giorni più bui. Un gesto che ha parlato al cuore di milioni. Riposa in pace, Santo Padre. — precipitevolissimevolmente (@saures788)

„Ieri am fost la slujba de Paşte (…), iar în această dimineaţă, în timp ce mergeam, am aflat vestea morţii papei. Aşadar am venit aici pentru a-i aduce un omagiu papei întrucât am fost cuprinşi de o mare emoţie, de o mare tristeţe”, a spus Marius Cesbondarnaud, în vârstă de 17 ani, din Paris.

Cu ochii în lacrimi, o altă credincioasă, Cristina Borsetto face legătura între papa Francisc, ales în 2013, şi fiul ei mai mic, născut în acelaşi an. Ea vorbește despre momentele dificile pentru creștini, din această perioadă.

Le campane in piazza San Pietro suonano a lutto per la morte di papa Francesco. Appreso l’annuncio della scomparsa del Pontefice sono numerosi i fedeli che stanno accorrendo in piazza per la veglia funebre — Repubblica (@repubblica)

„Este un moment dificil pentru noi creştinii, cu atât mai mult pentru familia noastră, întrucât îmi aminteşte de naşterea fiului meu. Acest papă a fost mereu de o extremă spontaneitate şi simplicitate (…). Îl reprezenta pe Domnul, autoritatea supremă a Bisericii, dar nu era foarte îndepărtat de oamenii obişnuiţi”, a afirmat femeia, venită la Roma de la Padova, cu prilejul sărbătorilor pascale.

„Ne-a impresionat, am aflat de la localnici, erau foarte trişti. Le împărtăşim tristeţea, chiar dacă nu suntem foarte religioşi. A fost un papă care era apropiat de oameni, poate mai mult de cei săraci. Era originar din America Latină şi din acest punct de vedere era diferit de papa Benedict (al XVI-lea, predecesorul său german, n.red). Ni s-a părut un papă uman, modern”, a spus Pascale Girard, în vârstă de 57 de ani.