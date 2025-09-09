B1 Inregistrari!
Fenechiu: Cu siguranță că Bolojan va demisiona dacă reforma privind pensiile magistraților pică la CCR



Traian Avarvarei
09 sept. 2025, 15:18

Sursa foto: Daniel Fenechiu / Facebook

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a declarat, marți, că Ilie Bolojan (PNL) își va da demisia din funcția de premier dacă reforma privind pensiile magistraților va pica la Curtea Constituțională (CCR).

Cuprins

  • Ce a spus Fenechiu despre demisia lui Bolojan
  • Ce a spus Bolojan despre legitimitatea Guvernului dacă legea pică la CCR

Ce a spus Fenechiu despre demisia lui Bolojan

„Eu sunt puțin mai realist. Curtea Constituțională are trei soluții, nu două. Are soluția să respingă contestația formulată de Înalta Curte, are posibilitatea să o admită în totalitate, legea fiind neconstituțională, și are posibilitatea să spună că e în regulă în general, dar mai umblați puțin la perioada tranzitorie”, a declarat Daniel Fenechiu, pentru Digi24.

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan își va da demisia în cazul în care CCR va declara legea neconstituțională, Fenechiu a răspuns: „Da, cu siguranță”.

Ce a spus Bolojan despre legitimitatea Guvernului dacă legea pică la CCR

Anterior, și Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că dacă reforma pensiilor magistraților nu trece de CCR, legitimitatea Guvernului va dispărea.

O viziune similară a exprimat chiar premierul Bolojan: „Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi, alte acumulări care sunt adunate”.

CCR urmează să discute pe 24 septembrie sesisarea Înaltei Curți de Casație și Justiție asupra legii privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

