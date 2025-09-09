Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a declarat, marți, că Ilie Bolojan (PNL) își va da demisia din funcția de premier dacă reforma privind pensiile magistraților va pica la Curtea Constituțională (CCR).

Cuprins

Ce a spus Fenechiu despre demisia lui Bolojan

Ce a spus Bolojan despre legitimitatea Guvernului dacă legea pică la CCR

„Eu sunt puțin mai realist. Curtea Constituțională are trei soluții, nu două. Are soluția să respingă contestația formulată de Înalta Curte, are posibilitatea să o admită în totalitate, legea fiind neconstituțională, și are posibilitatea să spună că e în regulă în general, dar mai umblați puțin la perioada tranzitorie”, a declarat Daniel Fenechiu, pentru

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan își va da demisia în cazul în care CCR va declara legea neconstituțională, Fenechiu a răspuns: „Da, cu siguranță”.

Anterior, și Kelemen Hunor, președintele UDMR, că dacă reforma pensiilor magistraților nu trece de CCR, legitimitatea Guvernului va dispărea.

a exprimat chiar premierul Bolojan: „Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi, alte acumulări care sunt adunate”.

CCR pe 24 septembrie Înaltei Curți de Casație și Justiție asupra legii privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul în Parlament.