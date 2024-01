Fermierii încep să sosească în parcarea din centrul Timişoarei. Primarul Dominic Fritz (USR): „Timișoara, ca oraș cu responsabilitate istorică pentru cultura de protest, trebuia să-i primească cu brațele deschise și asta am făcut” (VIDEO)

Mai multe tractoare au început să sosească, în cursul nopții de joi spre vineri, în parcarea Modex din centrul oraşului Timişoara, unde fermierii au primit avizul pentru a protesta până pe 24 ianuarie. Despre manifestație și a vorbit Dominic Fritz, primarul USR al Timișoarei, într-o intervenție în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV.

Primarul Dominic Fritz, despre protestul fermierilor în Timișoara

„Cu siguranță vor veni câteva zeci, poate câteva sute de persoane, de fermieri. Acum sunt 22 de tractoare în această parcare. Am autorizat 28. Și, într-adevăr, au venit foarte civilizat în cursul nopții și au staționat acolo. E o atmosferă civilizată, calmă și așa am și dorit-o. Am purtat discuții cu ei și cu reprezentanții lor, cu fermierii din județ care au venit la mine și au căutat o variantă de a protesta vizibil în oraș și am găsit această variantă de a nu bloca nimic, dar de a fi vizibil în centrul orașului.

Au depus acum o solicitare și chiar înainte să depună solicitarea m-au rugat să purtăm discuții și de luni am intrat în discuții cu ei eu personal. Înainte, în Timiș nu erau organizați și a durat câteva zile până când spiritul din țară a ajuns și aici. Dar după ce s-au organizat a fost important pentru ei să găsească o variantă civilizată.

Ei au avut probleme să se adune în afara orașului pentru c,ă într-adevăr, săptămâna trecută Poliția a fost, să zicem, mai strică se pare, că și acolo s-a schimbat un pic politica.

ca Timișoara, ca oraș care are o responsabilitate istorică pentru cultura de protest în România, să fie un oraș care-i primește cu brațele deschise și asta am făcut”, a declarat Fritz.

Protestul fermierilor nu va încurca traficul din Timișoara

Primarul Dominic Fritz a precizat apoi că protestul nu va încurca circulația, deoarece tractoarele sunt staționate într-o parcare: „Singurul inconvenient e că această parcare în aceaste zile nu poate fi folosită de mașini, dar nu sunt restricții sau blocake în trafic. Tractoarele nu mai sunt pe stradă, ci în parcare”.