Acasa » Politică » Firmele, obligate să-și majoreze capitalul social. Cum vrea să scoată Nazare bani de la firmele aflate în insolvență

Firmele, obligate să-și majoreze capitalul social. Cum vrea să scoată Nazare bani de la firmele aflate în insolvență

Adrian Teampău
13 aug. 2025, 15:13
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Societățile comerciale vor fi obligate să-și majoreze capitalul social la 8.000 de lei. Prin această măsură, ministrul Finanțelor trage nădejde că va mai scoate ceva bani de pe urma firmelor inactive.

Ce se întâmplă cu capitalul social

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a declarat că societățile comerciale vor fi obligate să-și majoreze capitalul social la 8.000 de lei. Ministrul speră că, astfel, de pe urma majorării capitalului social, statul va mai scoate niște bani de la firme. Potrivit spuselor sale, statul va putea executa acești bani de la firmele aflate în insolvență.

„Deci, practic, propunem stabilirea unui capital social minim de 8000 de lei în cazul societăților de tip SRL. Bineînțeles, această chestiune va fi reglată nu imediat, vor fi norme tranzitorii. Banii care ajung în capital social sunt bani care pot fi cheltuiți pentru companie, deci nu sunt blocați în capital social, dar în același timp și statul, în momentul în care aceste companii ajung în insolvență, poate să și recupereze”, a explicat Alexandru Nazare.

Măsura intră în vigoare de la 1 ianuarie, pentru firmele nou înființate. În cazul societăților înființate deja va exista o perioadă de tranziție, de doi ani.

„Este vorba de norme tranzitorii, de doi ani de zile. Măsura intră în vigoare de 1 ianuarie. 8.000 de lei provine din actualizarea cu inflația din anii ’90. Firmele nou înființate vor trebui să aibă noul capital stabilit de lege”, a declarat Alexandru Nazare.

Cum justifică Nazare necesitatea acestei măsuri

Alexandru Nazare susține că în prezent capitalul social pe care trebuie să-l depună firmele este de 1 leu, în urma unei decizii adoptate în 2020. Anterior, capitalul social a fost de 200 de lei. Practic, susține Nazare, se dorește actualizarea valorii capitalului social cu rata inflației.

„Din 2020 încoace, capitalul social nu mai este 200 de lei. Capitalul social este 1 leu. Practic, în zona acestor companii cu capital social un leu statul are foarte puține resurse, posibilități de a recupera în momentul în care aceste companii ajung în inactivitate, în insolvență, în dizolvare, în diverse faze. Propunem actualizarea cu rata inflației a capitalului social, dar capitalul social inițial, cel de 200 de lei, care nu a fost modificat niciodată din 1990 până acum”, a mai spus ministrul Nazare.

În acest context, Alexandru Nazare a vorbit și despre contribuabilii inactivi. El spune că aceștia datorează statului 3,5 miliarde de lei. Or, faptul că sunt în inactivitate, îngreunează activitatea fiscală.

„Contribuabilii inactivi datorează bugetului de stat 3,5 miliarde de lei. Îngreunează foarte mult activitatea fiscală. Nu mai poți să stai 15-20 de ani în inactivitate. Companiile for avea termene clare pentru a se declara inactive, ori vor intra într-o procedură de radiere. Nu putem avea un procedeu atât de ușor în privința înființări companiilor și atât de greu în privința desființării lor”, a spus ministrul.

