Fiscul intră în casa lui Klaus Iohannis. Fostul președinte, chemat în instanță de ANAF

Klaus Iohannis nu a scăpat de Fisc. ANAF a demarat procedurile oficiale pentru a pune sechestru pe casa în care locuiește familia Iohannis.

Fiscul îl dă în judecată pe Iohannis

De Fisc și de moarte nu scapi, spune o vorbă preluată de la americani. Și o simte Klaus Iohannis pe pielea lui. După ce nu a vrut să își plătească datoriile de un milion de euro pe care le are la ANAF, bani luați ilegal din chirii, fostul președinte este chemat în instanță.

ANAF a anunțat că a deschis proces împotriva lui Iohannis pentru a0i pune sechestru pe casa în care locuiește fosta familie prezidențială.

„Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanţa competentă o acțiune prin care solicită obligarea unui fost președinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoașterea dreptului de proprietate a Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil.

Având în vedere că pârâții au refuzat plata voluntară, în cadrul acțiunii s-a solicitat instanţei şi instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului.

Asigurăm opinia publică de faptul că vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale în vederea apărării tuturor intereselor Statului Român.”, transmite ANAF într-un comunicat.

ANAF are de luat de la Iohannis un milion de euro

Klaus Iohannis are datorii de un milion de euro la Fisc. Datoria vine din chiriile încasate ilegal pe imobilul pe care familia Iohannis l-a achiziționat tot ilegal și i-a fost confiscat de stat.

Iohannis pare că s-a bazat pe faptul că ANAF se va mulțumi cu imobilul confiscat și scapă de orice altă plăți. Fiscul a descoperit însă că acea casă nu acoperă mai nimic din datoriile pe care fostul președinte le are la stat.

Chiar șeful ANAF a declarat că imobilul este în stare proastă și nu poate fi valorificat astfel încât să acopere datoriile lui .

Povestea casei confiscate de ANAF

Casa din centrul Sibiului a fost revendicată după 1989 de Nicolae Baștea, care, ulterior, a vândut jumătate din proprietate soților Klaus și Carmen Iohannis pentru doar 3.200 de dolari. Investigațiile ulterioare au arătat că testamentul prezentat era fals, conținând două tipuri diferite de scris, iar Baștea nu era nepotul direct al fostului proprietar Eliseu Ghenea, ci rudă prin alianță.

În urmă cu trei ani, statul român a câștigat definitiv procesul privind imobilul. Cu toate acestea, nu a cerut la timp desființarea certificatului de moștenitor prin care văduva lui Baștea, Rodica Baștea, preluase jumătatea rămasă a casei. Cererea depusă târziu a fost respinsă ca perimată, întârziind recuperarea prejudiciului.

Imobilul a fost închiriat timp de 17 ani către Raiffeisen Bank, perioadă în care familia Iohannis ar fi încasat între 260.000 și 320.000 de euro. În 2022, Fiscul a deschis o nouă acțiune, invocând falsul și frauda constatate anterior. Cu penalități și dobânzi, suma ce trebuie recuperată a ajuns aproape de 1 milion de euro.