Florian Bodog, despre condițiile impuse de către PSD pentru a participa la ședințele coaliției: „Sper din tot sufletul să nu ajungem în situație de conflict. Sunt condiții de bun-simț” (VIDEO)

(PSD), fost ministru al Sănătății, a discutat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre pentru a participa la ședințele coaliției.

Ce spune Bodog despre Autostrada Moldovei

Bodog a menționat că PSD nu intenționează să iasă de la guvernare, și a evidențiat că cele trei condiții discutate sunt de bun-simț și ar trebui susținute de întreaga coaliție.

“Noi am avut discuții în coaliție. Așa cum știți, toate partidele au participat la toate ședințele de coaliție până acum și la aceste ședințe s-au aprobat principiile, cele legate de sinecuri, s-au discutat problemele legate de continuarea investițiilor, care nu sunt în favoarea niciunuia dintre liderii politici. Ele sunt în favoarea oamenilor care locuiesc în comunitățile respective și ați văzut și ieșirile mai multor lideri, și de la PNL au ieșit, și de la PSD au ieșit, lideri care au susținut public anumite proiecte care sunt în derulare și unul dintre aceste proiecte care, într-adevăr, are un impact major, din toate punctele de vedere, și nu vorbim acum electoral, ci vorbim, pur și simplu, practic și economic.

Unul dintre aceste proiecte este Autostrada Moldovei și am văzut ieșirea colegilor mei din zona Moldova.

Acum, nu cred că se va ajunge la o astfel de situație, ca un grup de parlamentari să voteze pentru o moțiune de cenzură împotriva actualului guvern, dar e o bună resursă de negociere, pentru că, până la urmă, fiecare parlamentar care este trimis în Parlamentul României este trimis de oamenii din zona respectivă.

Astăzi, când vorbim, dacă cineva vine și așa peste capul parlamentarilor din zonă, peste capul coaliției taie fondurile pentru Autostrada Moldovei, asta se va repercuta din toate punctele de vedere numai asupra locuitorilor din zona respectivă, dar și asupra economiei țării, care și așa știm că este grav afectată”, a declarat Bodog.

Ce a spus Florian Bodog despre condițiile impuse de liderii PSD

„Consider că aceste luări de poziție, până la urmă, sunt luări de poziție corectă, însă, eu sper din tot sufletul să nu ajungem în situație de conflict și ați văzut, probabil, chiar dacă s-a discutat în toată presa și peste tot că ședința de azi a PSD-ului este pentru a se ieși de la guvernare. Eu am și spus, și la dumneavoastră în emisiune am spus că nu vom iesi de la guvernare. Ați văzut cele 3 condiții care au fost puse pe masa coaliției. Sunt condiții de bun-simț, condiții pe care, până la urmă, toată coaliția ar trebui să le fi susținut și pentru care există, astăzi, când vorbim, pentru acestea există decizii luate în coaliție.

Și, mai mult decât atât, pentru bucata din pachetul 2, care se referă la reorganizarea consiliilor de administrație, reașezarea salariilor, reașezarea indemnizațiilor – pentru aceasta există voință politică să fie trecute prin asumare”, a mai adăugat fostul ministru.