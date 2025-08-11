B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Florian Bodog, despre condițiile impuse de către PSD pentru a participa la ședințele coaliției: „Sper din tot sufletul să nu ajungem în situație de conflict. Sunt condiții de bun-simț” (VIDEO)

Florian Bodog, despre condițiile impuse de către PSD pentru a participa la ședințele coaliției: „Sper din tot sufletul să nu ajungem în situație de conflict. Sunt condiții de bun-simț” (VIDEO)

Ana Maria
11 aug. 2025, 16:44
Florian Bodog, despre condițiile impuse de către PSD pentru a participa la ședințele coaliției: Sper din tot sufletul să nu ajungem în situație de conflict. Sunt condiții de bun-simț (VIDEO)
Foto: Facebook / Florian Bodog

Florian Bodog (PSD), fost ministru al Sănătății, a discutat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre condițiile impuse de PSD pentru a participa la ședințele coaliției.

Ce spune Bodog despre Autostrada Moldovei

Bodog a menționat că PSD nu intenționează să iasă de la guvernare, și a evidențiat că cele trei condiții discutate sunt de bun-simț și ar trebui susținute de întreaga coaliție.

“Noi am avut discuții în coaliție. Așa cum știți, toate partidele au participat la toate ședințele de coaliție până acum și la aceste ședințe s-au aprobat principiile, cele legate de sinecuri, s-au discutat problemele legate de continuarea investițiilor, care nu sunt în favoarea niciunuia dintre liderii politici. Ele sunt în favoarea oamenilor care locuiesc în comunitățile respective și ați văzut și ieșirile mai multor lideri, și de la PNL au ieșit, și de la PSD au ieșit, lideri care au susținut public anumite proiecte care sunt în derulare și unul dintre aceste proiecte care, într-adevăr, are un impact major, din toate punctele de vedere, și nu vorbim acum electoral, ci vorbim, pur și simplu, practic și economic.

Unul dintre aceste proiecte este Autostrada Moldovei și am văzut ieșirea colegilor mei din zona Moldova.

Acum, nu cred că se va ajunge la o astfel de situație, ca un grup de parlamentari să voteze pentru o moțiune de cenzură împotriva actualului guvern, dar e o bună resursă de negociere, pentru că, până la urmă, fiecare parlamentar care este trimis în Parlamentul României este trimis de oamenii din zona respectivă.

Astăzi, când vorbim, dacă cineva vine și așa peste capul parlamentarilor din zonă, peste capul coaliției taie fondurile pentru Autostrada Moldovei, asta se va repercuta din toate punctele de vedere numai asupra locuitorilor din zona respectivă, dar și asupra economiei țării, care și așa știm că este grav afectată”, a declarat Bodog.

Ce a spus Florian Bodog despre condițiile impuse de liderii PSD

„Consider că aceste luări de poziție, până la urmă, sunt luări de poziție corectă, însă, eu sper din tot sufletul să nu ajungem în situație de conflict și ați văzut, probabil, chiar dacă s-a discutat în toată presa și peste tot că ședința de azi a PSD-ului este pentru a se ieși de la guvernare. Eu am și spus, și la dumneavoastră în emisiune am spus că nu vom iesi de la guvernare. Ați văzut cele 3 condiții care au fost puse pe masa coaliției. Sunt condiții de bun-simț, condiții pe care, până la urmă, toată coaliția ar trebui să le fi susținut și pentru care există, astăzi, când vorbim, pentru acestea există decizii luate în coaliție.

Și, mai mult decât atât, pentru bucata din pachetul 2, care se referă la reorganizarea consiliilor de administrație, reașezarea salariilor, reașezarea indemnizațiilor – pentru aceasta există voință politică să fie trecute prin asumare”, a mai adăugat fostul ministru.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Titus Corlățean nu vede cu ochi buni ascensiunea USR în coaliție: „Au fost cedări pe care PSD și PNL le-au făcut”. Ce spune despre investițiile prin Anghel Saligny (VIDEO)
Politică
Titus Corlățean nu vede cu ochi buni ascensiunea USR în coaliție: „Au fost cedări pe care PSD și PNL le-au făcut”. Ce spune despre investițiile prin Anghel Saligny (VIDEO)
Titus Corlățean, despre viitorul PSD alături de PNL, USR și UDMR: „Dacă nu există respect reciproc, nu poate funcționa o coaliție de guvernare” (VIDEO)
Politică
Titus Corlățean, despre viitorul PSD alături de PNL, USR și UDMR: „Dacă nu există respect reciproc, nu poate funcționa o coaliție de guvernare” (VIDEO)
Eugen Tomac, după vizita lui Nicușor Dan în Republica Moldova: „România și R. Moldova au un viitor comun de neclintit”
Politică
Eugen Tomac, după vizita lui Nicușor Dan în Republica Moldova: „România și R. Moldova au un viitor comun de neclintit”
Grindeanu: Unii miniștri tot caută fel de fel de lucruri care se scoată în evidență greaua moștenire. E o abordare copilărească (VIDEO)
Politică
Grindeanu: Unii miniștri tot caută fel de fel de lucruri care se scoată în evidență greaua moștenire. E o abordare copilărească (VIDEO)
Sorin Grindeanu, despre eliminarea pensiilor speciale: „Este un draft pe care se lucrează. Ministrul Justiţiei şi colegii mei îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede”
Politică
Sorin Grindeanu, despre eliminarea pensiilor speciale: „Este un draft pe care se lucrează. Ministrul Justiţiei şi colegii mei îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede”
Bilanțul lui Cătălin Predoiu după inundațiile din Suceava și Neamț: peste 1.500 de misiuni și sute de vieți salvate
Politică
Bilanțul lui Cătălin Predoiu după inundațiile din Suceava și Neamț: peste 1.500 de misiuni și sute de vieți salvate
Călin Georgescu, întâmpinat de susținători la IPJ Ilfov! Gestul pe care l-a făcut în fața fanilor săi
Politică
Călin Georgescu, întâmpinat de susținători la IPJ Ilfov! Gestul pe care l-a făcut în fața fanilor săi
Grindeanu insistă să continue investițiile prin „Anghel Saligny”: Ministerul Finanțelor să găsească sursele de finanțare (VIDEO)
Politică
Grindeanu insistă să continue investițiile prin „Anghel Saligny”: Ministerul Finanțelor să găsească sursele de finanțare (VIDEO)
Școala nu va începe pe 8 septembrie! Profesorii continuă protestele: „Educația nu poate fi tratată din punct de vedere contabil”
Politică
Școala nu va începe pe 8 septembrie! Profesorii continuă protestele: „Educația nu poate fi tratată din punct de vedere contabil”
PSD rămâne la guvernare, însă pune condiții pentru ședințele coaliției. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu: „Astea sunt condițiile pe care PSD-ul le are astăzi” (VIDEO)
Politică
PSD rămâne la guvernare, însă pune condiții pentru ședințele coaliției. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu: „Astea sunt condițiile pe care PSD-ul le are astăzi” (VIDEO)
Ultima oră
19:18 - Sf. Gheorghe surprinde printr-un program Rabla cu totul diferit. Ce pot primi oamenii în schimbul mașinilor vechi
18:59 - Romsilva angajează director pentru 5 luni. Cum arată anunțul publicat și până când se pot depune candidaturile
18:59 - Andreea Berecleanu, despre drumul la mare cu trenul. Ce a testat prezentatoarea, fără să știe
18:47 - La ce trebuie să fie atenți turiștii care stau pe prosop la plajă. Cei care nu respectă această regulă riscă sancțiuni
18:44 - Titus Corlățean nu vede cu ochi buni ascensiunea USR în coaliție: „Au fost cedări pe care PSD și PNL le-au făcut”. Ce spune despre investițiile prin Anghel Saligny (VIDEO)
18:41 - Ce-a pățit Lidia Buble la un salon de masaj din Monaco: „Începe să mă maseze pe la gât, să mă mângâie efectiv. M-a zgâriat …”
18:32 - O vacanță în Italia a fost transformată în tragedie pentru o familie de români. Ce s-a întâmplat
18:13 - Speak a răbufnit la auzul unei declarații făcute de George Ivănescu, „jaguarul” de la Insula Iubirii. „Ești mincinos”
18:13 - Titus Corlățean, despre viitorul PSD alături de PNL, USR și UDMR: „Dacă nu există respect reciproc, nu poate funcționa o coaliție de guvernare” (VIDEO)
18:04 - Jennifer Lopez, surprinsă pe scenă de un „invitat neașteptat”. Ce a făcut artista