Florian Bodog, mesaj pentru Ilie Bolojan. Ce-i recomandă premierului care amenință cu demisia (VIDEO)

Ilie Bolojan ar trebui să dea dovadă de maturitate și să nu amenințe, de fiecare dată când ceilalți nu sunt de acord cu el, că renunță și pleacă. Este opinia fostului ministru al Sănătății (PSD).

Florian Bodog despre o eventuală demisie a lui Bolojan

Într-o intervenție la B1 TV, în emisiunea Politica Zilei cu Ioana Constantin, Florian Bodog a declarat că va trebui să-și asume eventualele consecințe ale sale de la conducerea guvernului. Potrivit spuselor sale, aceste amenințări cu demisia ale premierului nu reprezintă cea mai bună soluție.

„În ce privește plecarea domnului Bolojan, părerea mersonală nu cred că doriți să o știți. Cea a partidului este că în momentul în care își asumă să plece trebuie să-și asume și ce se întâmplă după plecarea domniei sale”, a declarat Florian Bodog.

În opinia politicianului social-democrat, Bolojan ar trebui să înțeleagă că nu mai este la primăria Oradea sau la Consiliul Județean Bihor unde toată lumea făcea ce ordona el.

„Când și-a asumat că vine premier trebuia să se gândească că nu va fi ca la Bihor, ca la primărie sau la consiliul județean unde oamenii ascultau orbește pentru că erau cu toți din aceeași barcă. Și chiar dacă a făcut unele reforme în primărie și a dat oameni afară, s-a constatat că a dat oameni afară ca să facă loc la ai lor”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan îndemnat să dea dovadă de maturitate

Florian Bodog a declarat că în cazul unei eventuale plecări, nu poate decât să-i ureze actualului premier să-i ajute Dumnezeu. Pe de altă parte a arătat, dintr-o astfel de poziție, într-o coaliție nu poți amenința cu demisia de fiecare dată când ceilalți nu sunt de acord cu tine. Este posibil, spune Bodog, ca uneori, ceilalți să aibă dreptate, iar tu nu.

„Astăzi când vorbim, din punctul meu de vedere, dacă dorește să plece, Dumnezeu să-i ajute, Aceasta este urare ardelenească și i-o urez din tot sufletul. Ideea este că în momentul de față este nevoie de foarte multă maturitate și să nu spunem de fiecare dată când ceilalți nu sunt de acord cu noi că ne dăm demisia. Poate dacă doi – trei din încăpere spun că nu sunt de acord cu ce vrei tu, poate nu ai dreptate”.

În ultimele ore, după opoziția PSD și UDMR pe pachetul de măsuri privind administrația publică, în spațiul public, s-a aflat că Ilie Bolojan a amenințat cu demisia, dacă coaliția nu îi acceptă deciziile. Nu este prima oară când premierul amenință cu plecarea de la conducerea cabinetului.