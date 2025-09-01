B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Florian Bodog, mesaj pentru Ilie Bolojan. Ce-i recomandă premierului care amenință cu demisia (VIDEO)

Florian Bodog, mesaj pentru Ilie Bolojan. Ce-i recomandă premierului care amenință cu demisia (VIDEO)

Adrian Teampău
01 sept. 2025, 15:38
Florian Bodog, mesaj pentru Ilie Bolojan. Ce-i recomandă premierului care amenință cu demisia (VIDEO)
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ilie Bolojan ar trebui să dea dovadă de maturitate și să nu amenințe, de fiecare dată când ceilalți nu sunt de acord cu el, că renunță și pleacă. Este opinia fostului ministru al Sănătății Florian Bodog (PSD).

Cuprins:

  • Florian Bodog despre o eventuală demisie a lui Bolojan
  • Bolojan îndemnat să dea dovadă de maturitate

Florian Bodog despre o eventuală demisie a lui Bolojan

Într-o intervenție la B1 TV, în emisiunea Politica Zilei cu Ioana Constantin, Florian Bodog a declarat că Ilie Bolojan va trebui să-și asume eventualele consecințe ale demisiei sale de la conducerea guvernului. Potrivit spuselor sale, aceste amenințări cu demisia ale premierului nu reprezintă cea mai bună soluție.

„În ce privește plecarea domnului Bolojan, părerea mersonală nu cred că doriți să o știți. Cea a partidului este că în momentul în care își asumă să plece trebuie să-și asume și ce se întâmplă după plecarea domniei sale”, a declarat Florian Bodog.

În opinia politicianului social-democrat, Bolojan ar trebui să înțeleagă că nu mai este la primăria Oradea sau la Consiliul Județean Bihor unde toată lumea făcea ce ordona el.

„Când și-a asumat că vine premier trebuia să se gândească că nu va fi ca la Bihor, ca la primărie sau la consiliul județean unde oamenii ascultau orbește pentru că erau cu toți din aceeași barcă. Și chiar dacă a făcut unele reforme în primărie și a dat oameni afară, s-a constatat că a dat oameni afară ca să facă loc la ai lor”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan îndemnat să dea dovadă de maturitate

Florian Bodog a declarat că în cazul unei eventuale plecări, nu poate decât să-i ureze actualului premier să-i ajute Dumnezeu. Pe de altă parte a arătat,  dintr-o astfel de poziție, într-o coaliție nu poți amenința cu demisia de fiecare dată când ceilalți nu sunt de acord cu tine. Este posibil, spune Bodog, ca uneori, ceilalți să aibă dreptate, iar tu nu.

„Astăzi când vorbim, din punctul meu de vedere, dacă dorește să plece, Dumnezeu să-i ajute, Aceasta este urare ardelenească și i-o urez din tot sufletul. Ideea este că în momentul de față este nevoie de foarte multă maturitate și să nu spunem de fiecare dată când ceilalți nu sunt de acord cu noi că ne dăm demisia. Poate dacă doi – trei din încăpere spun că nu sunt de acord cu ce vrei tu, poate nu ai dreptate”.

În ultimele ore, după opoziția PSD și UDMR pe pachetul de măsuri privind administrația publică, în spațiul public, s-a aflat că Ilie Bolojan a amenințat cu demisia, dacă coaliția nu îi acceptă deciziile. Nu este prima oară când premierul amenință cu plecarea de la conducerea cabinetului.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Grindeanu, critici la adresa lui Bolojan: „Nu așa funcționează o coaliție” / Ce spune despre reforma administrației locale și amenințările premierului cu demisia (VIDEO)
Politică
Grindeanu, critici la adresa lui Bolojan: „Nu așa funcționează o coaliție” / Ce spune despre reforma administrației locale și amenințările premierului cu demisia (VIDEO)
Nicușor Dan a discutat cu liderul PPE despre viitorul Uniunii Europene. Sprijinul pentru România rămâne o prioritate
Politică
Nicușor Dan a discutat cu liderul PPE despre viitorul Uniunii Europene. Sprijinul pentru România rămâne o prioritate
Grindeanu: Am reușit să menținem în pachetul fiscal impozitul pe cifra de afaceri asupra multinaționalelor. Măsurile pe care nu le-a acceptat coaliția le vom include într-un proiect de lege (VIDEO)
Politică
Grindeanu: Am reușit să menținem în pachetul fiscal impozitul pe cifra de afaceri asupra multinaționalelor. Măsurile pe care nu le-a acceptat coaliția le vom include într-un proiect de lege (VIDEO)
Blocaj în coaliția de guvernare. Mesajul PNL după ce Ilie Bolojan ar fi amenințat cu demisia: „Viitorul este incert”
Politică
Blocaj în coaliția de guvernare. Mesajul PNL după ce Ilie Bolojan ar fi amenințat cu demisia: „Viitorul este incert”
Grevă japoneză la ANCOM. Angajații protestează împotriva reducerii de personal și a tăierilor salariale
Politică
Grevă japoneză la ANCOM. Angajații protestează împotriva reducerii de personal și a tăierilor salariale
Gabriel Zetea (PSD): „Reducerea posturilor în administrația locală nu e măsură de reformă”
Politică
Gabriel Zetea (PSD): „Reducerea posturilor în administrația locală nu e măsură de reformă”
Surse: Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința de Guvern, pe fondul blocajelor din coaliție privind reducerea de posturi din administrația locală
Politică
Surse: Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința de Guvern, pe fondul blocajelor din coaliție privind reducerea de posturi din administrația locală
Guvernul Bolojan îşi asumă răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale / Reforma administrației locale a fost amânată
Politică
Guvernul Bolojan îşi asumă răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale / Reforma administrației locale a fost amânată
Ursula von der Leyen se va întâlni astăzi cu Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu
Politică
Ursula von der Leyen se va întâlni astăzi cu Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu
Dominic Fritz aprobă concedierile colective din administrație: „Susţinem premierul în această cură de slăbire”
Politică
Dominic Fritz aprobă concedierile colective din administrație: „Susţinem premierul în această cură de slăbire”
Ultima oră
16:44 - Este apa cu sare un beneficiu pentru sănătatea noastră. Ce spun specialiștii despre acest obicei
16:43 - Sfâșietor! Un băiețel de 1 an și 8 luni s-a înecat într-un iaz. Ce au descoperit autoritățile este de-a dreptul șocant
16:39 - Grindeanu, critici la adresa lui Bolojan: „Nu așa funcționează o coaliție” / Ce spune despre reforma administrației locale și amenințările premierului cu demisia (VIDEO)
16:19 - Nicușor Dan a discutat cu liderul PPE despre viitorul Uniunii Europene. Sprijinul pentru România rămâne o prioritate
16:18 - Elena Vîșcu, un alt om după divorțul de CRBL. Ce declarații a făcut femeia
16:14 - Grindeanu: Am reușit să menținem în pachetul fiscal impozitul pe cifra de afaceri asupra multinaționalelor. Măsurile pe care nu le-a acceptat coaliția le vom include într-un proiect de lege (VIDEO)
16:12 - Scandal într-un avion, pe ruta Bruxelles-București. Ce a dus la situația tensionată de la bordul aeronavei
16:08 - ChatGPT, estimări despre pensiile românilor. Ce sumă este necesară pentru o bătrânețe liniștită
16:00 - Coaliția de guvernare analizează noi creșteri de TVA, de la 21% la 23%
15:45 - Fiul Anamariei Prodan a împliniti 17 ani. Cum l-a sărbătorit impresara: „La mulți ani, minunea vieții mele”