Florian Bodog (PSD): „Cei care au făcut parte din aceste CA-uri, iar companiile sunt pe pierdere, ar trebui trași la răspundere. Susținem scăderea numărului de membri în CA-uri” (VIDEO)

Florian Bodog (PSD), fost ministru al Sănătății, a discutat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre reducerea indemnizațiilor în Consiliile de Administrație ale companiilor de stat.

Bodog a subliniat faptul că cei care au făcut parte din CA-uri ale companiilor aflate pe pierdere ar trebui trași la răspundere. El argumentează că au fost pierduți mulți bani și că cei care au condus aceste instituții cu pierderi ar trebui să răspundă pentru acțiunile lor.

Ce a spus Florian Bodog despre cei care au făcut parte din aceste Consilii de Administrație

“Eu cred, în primul rând, că cei care au făcut parte din aceste Consilii de Administrație și companiile sunt pe pierdere, ar trebui trași la răspundere, adică nu doar să-și ia salariul, ci să și răspundă pentru modul în care au condus aceste companii.

Cred că și aici ar trebui să existe o intervenție a statului, pe de o parte. Pe de altă parte, consider și susținem, ca partid, scăderea numărului de membri în Consiliile de Administrație și reducerea acestor indemnizații, am și spus acest lucru.

Practic, este capitolul din pachetul 2 pe care am spus că, fără nicio ezitare, îl susținem pe asumarea răspunderii și nu avem absolut nicio nicio problemă să îl susținem, dar, repet, și vreau să subliniez acest lucru. Acolo s-au pierdut foarte mulți bani și eu cred că cei care au făcut parte din aceste Consilii de Administrație și cei care au condus aceste instituții, care au înregistrat pierderi, ar trebui să și răspundă.

O parte dintre ei, într-adevăr, sunt numiți politic, dar o mare parte dintre ei au fost numiți acolo pe baza unor proceduri de selecție. Mă rog, că, într-adevăr, și între aceștia sunt oameni numiți politic, dar eu stau și mă mir, după tot acest scandal cu privire la oameni numiți politic, constat că, de exemplu, că ministrul Economiei a numit 5 persoane în consilii de administrație, toți membri USR”, a declarat Bodog.