Florian Bodog (PSD): În situația în care cei de la ASF nu își fac treaba, trebuie schimbați. Eu cred că nu există oameni de neînlocuit în România (VIDEO)

(PSD), fost ministru al Sănătății, a discutat în emisiunea Special B1, moderată de Nadia Ciurlin, pe B1 TV, despre activitatea (Autoritatea de Supraveghere Financiară) în legătură cu supravegherea pieței asigurărilor.

Bodog a subliniat faptul că ASF ar trebui să-și facă treaba, având în vedere experiența anterioară cu un faliment.

Ce a spus Florian Bodog despre cei de la ASF

De asemenea, fostul ministru a mai menționat că dacă cei de la ASF nu își fac treaba, membrii săi trebuie schimbați.

El consideră că nu există oameni de neînlocuit în România.

„În situația în care cei de la ASF nu își fac treaba, trebuie schimbați. E simplu, ecuația e foarte simplă. Au deja experiența cu un faliment, să zicem că n-au mai fost confruntați cu astfel de evenimente, acum au toate elementele, eu zic că trebuie să-și facă treaba. Dacă nu-și fac treaba, trebuie schimbați. Până la urmă, eu cred că nu există oameni de neînlocuit în România, asta e, așa, un mit”, a spus Bodog.