Acasa » Politică » Florian Bodog spune despre Ilie Bolojan că este un dictator: „Se crede la Consiliul Județean Bihor, unde are majoritate absolută” (VIDEO)

Florian Bodog spune despre Ilie Bolojan că este un dictator: „Se crede la Consiliul Județean Bihor, unde are majoritate absolută” (VIDEO)

George Lupu
14 aug. 2025, 16:59
Florian Bodog spune despre Ilie Bolojan că este un dictator: Se crede la Consiliul Județean Bihor, unde are majoritate absolută (VIDEO)
Foto: Facebook / Florian Bodog

Fostul ministru al Sănătății Florian Bodog a lansat joi critici dure în emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin, cu privire la premierul Ilie Bolojan.

Cuprins

  • Ce a spus Florian Bodog, despre Ilie Bolojan
  • Care este poziția PSD cu privire la Programul Anghel Saligny

Ce a spus Florian Bodog, despre Ilie Bolojan

Florian Bodog spune că Ilie Bolojan ia decizii fără să se consulte și fără să țină cont de poziția PSD. Așa se explică de ce Bolojan “și-a ridicat toți primarii în cap”, susține Florian Bodog:

“Cu siguranță specialiștii din partid vor face o analiză pe această situație și cu siguranță urmarea acestei analize va apărea o comunicare publică.

Se pare că domnul Bolojan se crede la Consiliul Județean Bihor, unde are majoritate absolută și unde spune că trebuie să se dea toți cu capul de pereți, se dau cu capul de pereți.

Noi am anunțat foarte clar că nicio decizie care nua  fost discutată în coaliție și nu a fost aprobată în coaliție nu se comunică și cu atât mai puțin nu trebuia în ședință de Guvern să pui miniștri PSD în fața faptului împlinit.

Ăsta este și motivul pentru care lumea s-a aprins în halul ăsta. Practic ți-ai ridicat toți primarii, toți președinții de Consilii Județene în cap fără să faci o analiză. Vii și decizi dictatorial”.

Florian Bodog l-a acuzat pe Ilie Bolojan că se comportă ca un dictator:

“Eu am mai spus despre Bolojan că este dictator și unii m-au arătat cu degetul. El este un dictator!”.

Care este poziția PSD cu privire la Programul Anghel Saligny

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a insistat că Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare (PNL), trebuie să găsească surse de finanțare pentru continuarea investițiilor locale prin programul „Anghel Saligny”. Declarația a fost făcută după o ședință în care conducerea PSD a votat să rămână la guvernare, dar condiționat.

Întrebat care e poziția PSD în privința investițiilor prin „Anghel Saligny”, de vreme ce partenerii de guvernare spun că nu mai sunt bani pentru toate, Sorin Grindeanu a răspuns: „Există o prioritate și asta am votat noi azi. 1. pachetul de privilegii și adoptarea acestui pachet, 2. discuțiile cu Ministerul Finanțelor pentru găsirea surselor de finanțare pentru continuarea ”Anghel Saligny” și pentru continuarea a ce înseamnă autostrada Moldovei de exemplu, că am văzut că sunt discuții pe suspendarea lucrărilor. Eu știu că bugetul Ministerului Transporturilor de aproape 43 de miliarde e mai mult decât suficient pentru continuarea acestor lucrări”.

Tags:
