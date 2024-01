Florin Barbu, discuții cu fermierii și procesatorii: E prima dată când Ministerul Agriculturii are buget de 2% din PIB / UE are obligația să suplimenteze sumele acordate pentru subvenții în agricultură

Florin Barbu (PSD), ministrul Agriculturii, a vorbit, luni, cu peste 70 de fermieri și procesatori în Sala Mare a Palatului Administrativ din Târgu Mureș. Într-o discuție care a durat trei ore, aceștia i-au prezentat 13 , iar Barbu a vorbit despre bugetul ministerului și a detaliat proiectele deja implementate și cele care urmează în sprijinul lor.

Revendicările fermierilor și procesatorilor

Fermierii și procesatorii au cerut, printre altele, interzicerea imediată a tranzitului şi a importurilor de cereale și alte produse agroalimentare din Ucraina, acordarea de subvenţii egale cu celelalte state din UE şi compensarea pierderilor suferite anul trecut din cauza importurilor necontrolate din Ucraina.

Barbu: Bugetul Ministerului Agriculturii e pentru prima dată de 2% din PIB

La rândul său, Florin Barbu a vorbit despre banii alocați în acest an agriculturii: „Bugetul Ministerului Agriculturii este pentru prima dată când are 2% din PIB-ul României. Am prins o sumă de 100 euro pe hectar pentru toate culturile din toamna anului 2022. La rectificarea bugetară vrem să venim cu rectificare, în funcție de bugetul pe care îl are Ministerul de Finanțe, cu încă 100 euro pe hectar pentru culturile de primăvară”.

De asemenea, el a mai susținut că „Uniunea Europeană are obligația să suplimenteze sumele acordate pentru ”, informează

Credite cu dobânzi avantajoase pentru fermieri

Barbu a mai declarat că vor fi pregătite două Ordonanţe de Urgenţă în baza cărora fermierii români vor putea accesa două tipuri de credite cu dobânzi avantajoase:

„Vorbim de creditul fermierului, unde dobânda este de 1,95% şi ROBOR-ul este achitat de către Ministerul Agriculturii pe o perioadă de 5 ani. Acest credit al fermierului se încadrează în decizia privind prelungirea cadrului Ucraina. Doi – va fi creditul agricol în România, are o valoare de 10 milioane de euro pentru investiţii în ferme, cu 2% marjă fixă plus ROBOR, inclusiv pentru achiziţionarea de terenuri. Şi 50% din acest credit, rambursarea creditelor neperformante pe care fermierii români le-au luat de la anumite IFN-uri sau instituţii nebancare din România”.

La rândul său, deputata Dumitrița Gliga a enumerat , urmând să fie adoptate și altele: