Florin Barbu, în discuțiile de la Ministerul Agriculturii: Fermierii rămân fermieri și nu sunt instigatori. Dacă mai sunt și alte revendicări, sigur le vom rezolva (VIDEO)

Fermierii rămân fermieri și nu sunt instigatori, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, joi, în cadrul discuțiilor purtate la minister cu reprezentanții fermierilor.

Discuții la Ministerul Agriculturii

Ministrul Florin Barbu s-a întâlnit cu reprezentanții fermierilor, joi, la sediul Ministerului Agriculturii.

„Poate că din context a reieșit că eu am făcut fermierii români instigatori. Dacă lucrul acesta a ieșit din context sau eu am făcut o afirmație care să ateste acest lucru, vreau să cer scuze, dacă eu am spus acest lucru, în fața dumneavoastră. Fermierii rămân fermieri. Ceilalți, care sunt în zona de Afumați, puteți să ne spuneți și dumneavoastră ce persoane sunt acolo ca să afle toată lumea. Din punctul meu de vedere, și vă spun încă o dată, fermierii rămân fermieri și fermierii nu sunt instigatori”, a declarat Florin Barbu.

Florin Barbu: Dacă mai sunt și alte revendicări, sigur le vom rezolva

„Acum discutăm pe . Aș vrea să luați cuvântul și să ne spuneți dacă anumite probleme, pe care dumneavoastră le-ați primit în ultimele zile probabil de la fermieri sau procesatori, sau alții care activează în agricultură, au mai fost și alte revendicări, ca să știu să mi le notez și, bineînțeles, dacă aceste solicitări și aceste revendicări, așa cum am spus întotdeauna și cum mi-am asumat împreună cu colegii mei de la Ministerul Agriculturii, sigur le vom rezolva”, a adăugat ministrul.