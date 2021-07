Florin Cîțu: 148,7 milioane de lei pentru 17 județe afectate de inundații și alunecări de teren. Guvernul va aloca bani și pentru a repara școlile afectate (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a anunțat că în ședința de guvern de miercuri a fost aprobată hotărârea prin care se acordă 148,7 milioane de lei din Fondul de intervenții către 17 județe afectate de inundații și alunecări de teren. „Este vorba de 1.085 de obiective și 243 de UAT-uri”, a mai precizat primul-ministru.

Guvernul acordă 148,7 milioane de lei pentru 17 județe afectate de inundații și alunecări de teren, spune Florin Cîțu

„Astăzi, în ședința de Guvern, a fost aprobată o hotărâre de Guvern pe care o va detalia domnul ministrul Cseke Attila (de la Ministerul Dezvoltării, n.r.), prin care s-au acordat 148,7 milioane de lei din Fondul de intervenții pentru 17 județe afectate de inundații și alunecări de teren. Banii sunt destinați reparării drumurilor județene, comunale, podurilor, podețelor și digurilor. Este vorba de județele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Satu Mare, Tulcea, Vrancea. Este vorba de 1.085 de obiective și 243 de UAT-uri”, a declarat premierul, miercuri, la Palatul Victoria.

Întrebat dacă Guvernul va aloca bani pentru repararea școlilor afectate de inundații, Florin Cîțu a răspuns: „Sigur va aloca bani, avem și o evaluare preliminară, dar aștept evaluarea finală. Este adevărat, este vorba despre 17 unități școlare, nouă în Cluj-Napoca, o școală în Botoșani, trei grădinițe în Brașov, un grup sportiv în Satu Mare și trei școli în Alba. E vorba de infiltrații de apă, acoperișuri avariate, în unele cazuri sunt demisoluri inundate. Așa cum am acordat suma de peste 148 de milioane de lei pentru a repara tot ce a fost distrus în ultima perioadă din cauza inundațiilor, vom acorda în timp resursele pentru a repara și ceea ce s-a întâmplat cu aceste școli. Noi vom aloca resursele imediat ce am raportul de evaluare, deci sper să fie gata până atunci (până la începutul noului an școlar, n.r.)”.