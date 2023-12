Florin Cîțu a mers la DNA pentru a fi audiat în dosarul vaccinurilor (VIDEO)

Senatorul PNL Florin Cîțu, premier în perioada pandemiei, a mers miercuri la sediul DNA din București pentru a fi audiat în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID-19.

„Nu pot să discut despre un dosar care este, urmează o anchetă, urmează o anchetă și vom discuta după aceea (…). Ce pot să vă spun este că mi-am exercitat atribuțiile de prim-ministru cu respectarea legislației în vigoare. Mai mult nu pot să vă spun (…). Dacă vă uitați la execuția bugetară pe 2021, veți vedea că execuția este mai bună decât e estimată la începutul anului”, a declarat Florin Cîțu în dialogul cu reporterii prezenți la sediul DNA.

Florin Cîțu, vizat de dosarul vaccinurilor

Senatul pe 29 noiembrie, la solicitarea procurorilor.

„„În tot acest context imprevizibil, dificil, complicat, am pus pe primul loc, atât timp cât am fost premier, dar și ministru al Finanțelor, sănătatea românilor, libertățile individuale și economice. Eram conștient că orice decizie luată avea implicații mai mult ca niciodată pentru viața oamenilor (…). Am păstrat în acea perioadă cea mai liberă economie din UE, iar românii au putut să aleagă dacă se vaccinează sau nu și cu ce vaccin doresc să se vaccineze. Îmi asum că în acel moment Guvernul României a făcut, în contextul imprevizibil și complicat, cu datele pe care le avea atunci, ceea ce trebuia să facă”, Florin Cîțu la acel moment.

DNA pe 23 noiembrie.

„Deși dozele de vaccin contractate anterior datei de 01 ianuarie 2021 (37.588.366 doze) ar fi fost suficiente pentru vaccinarea unui număr de peste 23 milioane persoane, două dintre cele trei persoane față de care se solicită formularea cererilor de efectuare a urmăririi penale, beneficiind de ajutorul celei de a treia, ar fi tranzacționat și ordonanțat la plată achiziția în plus a cantității de 52.805.690 doze de vaccin, în valoare totală de 1.005.498.687 euro, la care se adaugă TVA, sumă care constituie un prejudiciu adus bugetului statului”, spuneau procurorii anticorupție.