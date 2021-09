Florin Cîțu: Am acceptat demisiile miniștrilor USR PLUS ca să-i scot din ridicol (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat că a acceptat demisiile miniștrilor USR PLUS ca aceștia să nu se umple de ridicol, ajungând în situația de a vota o moțiune de cenzură împotriva propriului Guvern, cum a făcut Liviu Dragnea.

Miercuri, șeful Guvernului a trimis demisiile miniştrilor USR PLUS şi propunerile de interimari la Palatul Cotroceni.

Cîțu susține că a salvat USR PLUS de ridicol

„Motivul pentru care am acceptat astăzi demisiile e că am vrut să-i scot eu din ridicol pe colegii din USR PLUS ca să nu depună moțiune împotriva guvernului din care fac parte, ca Dragnea”, a declarat Cîțu.

Acesta a insistat apoi, din nou, ca USR PLUS să-și retragă moțiunea de cenzură și să revină la masa dialogului, în coaliție.

Cîţu a mai anunţat că Guvernul va sesiza Curtea Constituţională pentru conflic juridic între Guvern şi Parlament și că parlamentarii PNL nu vor participa la ședințele din Parlament pe tema moțiunii de cenzură până când nu va fi verificată legalitatea semnăturilor de pe moțiune.