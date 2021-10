Florin Cîțu: I-am cerut primarului Vergil Chițac să demită managerul Spitalului de Boli Infecțioase Constanța. În același timp, l-am demis pe președintele ANMCS (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a avut o primă reacție după incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, tragedie soldată cu șapte decese, și a anunțat că a semnat ordinul pentru demiterea lui Vlad-Teodor Berbecar de la președinția Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate. Totodată, premierul a anunțat că i-a cerut primarului Vergil Chițac să o demită pe Stelei Halichidis din poziția de manager al unității sanitare.

Florin Cîțu a anunțat primele demiteri după tragedia de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța

„În ceea ce privește astăzi, informațiile pe care le am eu, am luat două decizii. În primul rând, l-am sunat pe domnul primar al Constanței, Vergil Chițac, și i-am cerut să o demită din funcție pe doamna manager al Spitalului de Boli Infecțioase. În același timp, am semnat ordinul prin care l-am demis pe președintele ANMCS, care de când a intrat în funcție n-a mai făcut nicio evaluare și era în atribuțiile domniei sale să facă evaluări în ceea ce privește acreditările spitalelor din România, mai ales că la acest spital din Constanța avem mai multe nereguli pe care le-am descoperit în acest moment”, a declarat premierul, vineri, la Palatul Victoria.

Potrivit șefului DSU, Spitalul de Boli Infecțioase Constanța nu avea autorizație de securitate la incendiu. În plus, la controlul din februarie au fost depistate mai multe nereguli, printre care și faptul că instalația de detectare a incendiilor nu funcționa.

„Revenind, am observat că domnia sa, domnul președinte, nu a făcut nicio evaluare din momentul în care a luat președinția acestor spitale, nu a făcut o evaluare fizică, n-a mers la spitale cu evaluatorii și s-a bazat doar pe declarațiile pe proprie răspundere ale managerilor de spital. Ultimul ordin care arată un program pentru evaluarea spitalelor a fost semnat în decembrie 2020, s-a încheiat acel program, dar noul președinte nu a făcut acest lucru. Eu îl demit pe domnul președinte pentru că este în subordinea Secretariatului General al Guvernului și pot să fac acest lucru. Arată clar că nu și-a dus la îndeplinire atribuțiile, pe care le-am spus, în ceea ce privește pregătirea valului 4. Mă aștept la aceeași intrasigență de la Ministerul Sănătății sau orice altă instituție care avea atribuții în pregătirea valului 4, și nu a făcut-o. Vom avea, repet, rezultatele anchetei la Ministerul Sănătății în aceste zile, iar cei responsabili pentru că nu au pregătit valul 4 vor plăti, indiferent de funcția pe care o dețin acum ori au deținut-o la Ministerul Sănătății”, a adăugat Florin Cîțu.