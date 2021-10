Florin Cîțu anunță că a găsit soluția pentru criza încălzirii de la Timișoara: „Este o Ordonanță pe care, deja, am dat-o anul acesta pentru a se putea împrumuta din trezorerie”

Florin Cîțu a declarat vineri că a fost găsită o soluție pentru criza încălzirii de la Timișoara, este vorba despre o ordonanță care poate oferi posibilitatea unui împrumut din trezorerie. Potrivit președintelui PNL, ordonanța a fost dată în urmă cu câteva luni, pentru a oferi posibilitatea împrumutării de la trezorerie:

Florin Cîțu, despre o posibilă soluție la criza din Timișoara

„Am fost, acum, la Ministerul Finanțelor Publice. Am discutat cu ministrul Finanțelor Publice, am avut o discuție telefonică cu primarul Timișoarei, cu Dominic Fritz, am găsit o soluție, care era deja pe masă. Este o Ordonanță pe care, deja, am dat-o anul acesta pentru a se putea împrumuta din trezorerie. I-am oferit o soluție Primăriei Timișoarei, sper ca în următoarele două zile să aibă resursele necesare pentru a putea avea gaz și căldură în Timișoara. Resursele sunt acolo, la Ministerul Finanțelor, doar am avut discuția cu domnul primar, pentru a-I arăta cum să acceseze acești bani.

Pentru Timișoara, în acest moment, există o soluție. Discuția a fost între ministrul Finanțelor și domnul primar și, sper, să acceseze acest credit cât mai repede.

Avea posibilitatea, poate, nu știa. I s-a explicat, acum, exact cum se face. Este Ordonanța pe care am dat-o acum câteva luni de zile și este nevoie de o decizie la Primărie și, apoi, se derulează automat lucrurile. Ordonanța spune foarte clar”, a spus Florin Cîțu.

Acesta a mai precizat că Primăria Timișoarei are posibilitatea să aacceseze un împrumut de la Trezorerie:

„Nu știu cât o să ceară. Știu că mai sunt 100 și ceva de milioane de lei la trezorerie. Poate să ia acești bani, care sunt acolo și, apoi, găsim o altă soluție. Este o situație de urgență, am găsit o soluție acum. O să vedem dacă o să fie și alte probleme.

Cât are nevoie. Nu știu exact care sunt cheltuielile”, a spus Florin Cîțu.

Acesta a făcut referire și la situația din București, precizând că nu a primit nicio situație din partea lui Nicușor Dan:

„Nu am primit, oficial, de la domnul Nicușor Dan, dar dacă este ceva official, o să vedem și pentru domnul Nicușor Dan o soluție. Eu vă spun ce s-a întâmplat acum, la Ministerul Finanțelor de unde vin.

Vreau să vă anunț că a venit o echipă de evaluare de medici militari din Germania, pentru a transfera pacienți în Germania. O să vedem, exact, care este număr de persoane care poate să meargă în Germania. Domnul Arafat o să vă anunțe detaliile. Eu vreau să vă spun că echipa de medici este aici și evaluează situația.

Mai multe despre situația politică o să vă spun după ședința Biroului Executiv”, a declarat Florin Cîțu.

Florin Cîțu consideră că Primăria este responsabilă pentru situația de la Timișoara

Premierul Florin Cîțu a declarat joi, în legătură cu criza de la Timișoara unde populația a rămas începând de marți fără căldură și unde în spitale au început să moară pacienții de frig, că responsabilă este Primăria municipiului:

“Primăria Timișoarei ar trebui să vină cu explicații, există un primar care e gestionarul situației, a fost ales, a venit cu promisiuni și a explicat ce soluții va veni. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat acolo. Orice astfel de tragedie nu ar trebui să se mai întâmple”, a spus Florin Cîțu.