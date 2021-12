Florin Cîțu: Avem o execuție bugetară cu mult peste așteptări. Modelul PNL performează chiar și în cele mai dificile condiții economice la nivel global. Vrem să rămână aceeași traiectorie a deficitului până în 2024 (VIDEO)

Traiectoria deficitului bugetar trebuie să rămână aceeași până în 2024, iar ea a fost construită luând în calcul și reformele din PNRR, a subliniat președintele PNL, Florin Cîțu.

Florin Cîțu (PNL): Modelul implementat de noi, de a aloca mai mulți bani pentru investiții, performează în cele mai dificle condiții economice la nivel global

Întrebat ce impact bugetar ar avea pensiile speciale ale primarilor – care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie – și dacă este luată în calcul o nouă prorogare, președintele PNL a spus: „Eu îmi aduc aminte că erau cred că 600 de milioane de lei anual, ceva de genul acesta. Nu știu dacă s-a luat vreo decizie. Repet, astăzi va fi prima discuție la coaliție, ministrul Finanțelor trebuie să vină să prezinte un schelet al bugetului. Acolo vom discuta și despre legea plafoanelor, pentru că și acolo sunt lucruri pe care trebuie să le discutăm, și după aceea, după ce avem o imagine de ansamblu, putem să intrăm în detalii”.

„Din punctul nostru de vedere, ce discutăm noi, ca partid politic, pentru că asta ne interesează, vrem să rămână aceeași traiectorie a deficitului bugetar până în 2024, care este construită luând în calcul și reformele din PNRR. Ele merg mână în mână, reforma salarizării, reforma administrației publice, reforma pensiilor, «România Educată», toate acestea merg mână în mână cu traiectoria fiscal-bugetară”, a adăugat Florin Cîțu.

Întrebat dacă vor exista taxe noi în bugetul pe 2022, el susține: „Nu. Am înțeles, și ministrul Finanțelor a spus foarte clar, nu vor crește taxe, nu există taxe noi, deci nu avem de ce să discutăm despre taxe noi.

„Execuția bugetară se referă la 2021 și asta arată clar, așa cum am văzut eu execuția bugetară, sunt șanse foarte, foarte mari să avem un deficit cu mult sub 7%, dacă nu există în ultima perioadă aici alte derapaje de cheltuieli, deci avem o execuție bugetară cu mult peste așteptări în acest an și asta arată clar, repet, că modelul pe care noi l-am implementat, de a aloca mai mulți bani pentru investiții, este un model care performează chiar în cele mai dificile condiții economice la nivel global”, a mai spus liderul PNL.