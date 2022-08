Florin Cîțu dezvăluie de ce a fost înlăturat de la conducerea PNL: „Cât am fost acolo, a trebuit să stau în fiecare ședință a coaliției și să spun de ce nu e ok să creștem taxe acum” (VIDEO)

Florin Cîțu a dezvăluit miercuri de ce a fost înlăturat de la conducerea PNL, în emisiunea Sub semnul întrebării, cu Robert Turcescu. Potrivit fostului lider PNL a fost vorba despre un joc politic. Florin Cîțu a precizat că nu a susținut niciodată o coaliție cu PSD, însă eșecul negocierilor cu USR a condus la această variantă:

„Aici e jocul politic. Sunt mai multe paliere ale jocului politic. În acele momente țin minte că noi eram la guvernare cu USR și ca premier am luat niște decizii și eu zic că și ministerele unde am luat decizii și ei au recunoscut că a fost mai bine, de exemplu la Ministerul Sănătății, la Finanțe. A fost decizia cu Stelian Ion unde lucrurile s-au rupt, unde în loc să ne dea un alt ministru USR a decis. Le-am spus de atunci că dacă plecați de la guvernare voi vă veți rupe și va urma o perioadă urâtă. USR a votat cu AUR, alături de PSD.

După ce s-au terminat toate aceste lucruri, am ieșit public și mi-am pus cenușă în cap. Am spus, da eu am făcut unele greșeli și m-am dus la USR să fac coaliția cu USR. Am ieșit de acolo fericit. La câteva ore a ieșit Dacian Cioloș care astăzi se vede clar că eu nu știu dacă era pentru USR sau era pentru altcineva li a început să mă atace și pe mine, și pe președintele Iohannis.

Apoi a apărut această variantă pe care niciodată nu am susținut-o”.

Florin Cîțu a sugerat că a fost înlăturat de la conducerea partidului și de la conducerea Senatului pentru că se opunea măsurilor propuse de PSD, bazate pe intervenționism și pe creșterea taxelor:

„Atât cât am fost acolo a trebuit să stau în fiecare ședință a coaliției și să spun de ce nu e ok să creștem taxe acum. Acea taxă de solidaritate, m-am opus. De ce în momente de criză nu intervenționismul e soluția, știu că pare bizar dar invers trebuie să funcționeze, ar trebui să lași piețele să funcționeze deschis. Era o luptă continuă. Am înțeles că asta era problema, pentru că după ce am plecat de la PNL imediat a apărut un pachet de sprijin care a costat miliarde, imediat au apărut taxe după ce am plecat din funcția de președinte al Senatului. Era clar că mă opuneam cu argumente”.

Soluția alternativă ar fi fost potrivit lui Florin Cîțu reducerea contribuțiilor pentru angajați:

„Noi aveam o soluție liberală care era mult mai ieftină, reducerea contribuțiilor pentru toți angajații din România. E important să îi ajutăm pe toți românii. Argumentul pe care ni l-au adus de fiecare dată e că ne costă mult. Vedeți cât ne costă aceste programe? La această rectificare bugetară a crescut deficitul cu încă trei miliarde și ne împrumutăm la dobânzi de 9%. Doamne ferește să își piardă încrederea investitorii”.