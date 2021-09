Florin Cîțu, huiduit în timpul discursului de la congresul PNL: Cei care strigați ”demisia” înseamnă să vă dați jos propriul Guvern, da? Numai Dragnea făcea asta! (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu, candidat la președinția PNL, a fost huiduit la congresul partidului, în timp ce-și prezenta moțiunea de candidatură. „Cei care strigați ”demisia” înseamnă să vă dați jos propriul Guvern, da? Numai Dragnea făcea asta!”, le-a transmis Cîțu liberalilor care huiduiau.

Cîțu, huiduit la congres

Câtă emoţie! Frumos, frumos… Deci PNL e viu şi asta trebuie să vadă românii – democraţie!

Vă spun că nu regret nimic din această campanie pentru am văzut că românii au nevoie de liberalism. Am mers în toată ţara, pentru că am vrut să cunosc toate problemele cu care se confruntă comunităţile locale, dar şi dvs, colegi liberali. Probleme pentru care aţi primit doar promisiuni. Vă promit că nu o să vă dezamăgesc”, a declarat Cîțu, în timp ce era huiduit de mai mulți liberali.

Orban a intervenit atunci: ”Am rugămintea către toţi susţinătorii mei. Dl Florin Cîţu îşi prezintă moţiunea. Să stea liniştiţi şi să îl lase să îşi prezinte moţiunea”

„Dle preşedinte, nu am nevoie de susţinere! Pot să îmi susţin moţiunea şi în uralele tuturor românilor. Do your worst!

„Știu că nu am fost perfect, am făcut greşeli, dar doar echipa câştigătoare a avut o campanie optimistă şi pozitivă. Ştiu că astăzi veţi lua decizia corectă.

Colegi liberali, eu sunt Florin, omul care nu a intrat de mult în politică, dar care a muncit mult ca să ajungă aici”, a răspuns Florin Cîțu.