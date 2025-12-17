Florin Cîțu îl contrazice pe Ilie Bolojan și spune că majorarea taxelor și impozitelor locale nu este prevăzută în PNRR. Fostul prim-ministru PNL susține că taxele și impozitele trebuie scăzute nu majorate pentru a asigura

Florin Cîțu îl contrazice pe Bolojan

Fostul premier și ministru de Finanțe subliniază, într-o postare pe Facebook, că în nu este prevăzută nici o majorare a taxelor și impozitelor locale. Acest lucru a fost susținut, inclusiv de consilierul premierului Ionuț Dumitru. Pe de altă parte, Ilie Bolojan a recunoscut că scoate mai mulți bani din buzunarele românilor pentru ca guvernul să aloce mai puține fonduri prin programele guvernamentale.

„Nu-mi face plăcere să contrazic premierul, dar aici este necesar. Invocarea PNRR pentru a justifica creșterea taxelor pe proprietate este pur și simplu falsă. Nu scrie nicăieri în PNRR că trebuie crescute impozitele pe proprietate. Este o decizie politică a guvernului”, a arătat Florin Cîțu într-o postare pe Facebook.

Fostul ministru a precizat că, dimpotrivă, PNRR propune ca atât contribuțiile sociale, cât și impozitul pe proprietate trebuie să fie aduse la un nivel la care să promoveze o creștere economică sustenabilă. Cu alte cuvinte, precizează Cîțu, contribuțiile și impozitele trebuie să scadă, iar nu să crească, așa cum a procedat Bolojan.

„Din contră, în PNRR scrie explicit că atât contribuțiile sociale, cât și impozitul pe proprietate trebuie să aibă un nivel care să promoveze creșterea economică sustenabilă. (Traduc pentru socialiști: contribuțiile și impozitele trebuie să scadă, nu să crească.)”, a mai scris Florin Cîțu.

Ce scrie de fapt în PNRR

Florin Cîțu spune că în PNRR a fost trecut că guvernul trebuie să dezvolte un sistem informatic operațional care să evalueze proprietățile. Impozitul pe proprietate va fi stabilit în funcție de valoarea rezultată din această evaluare. PNRR a fost elaborat și aprobat de Comisia Europeană în mandatul de premier al lui Cîțu.

„Guvernul trebuie să dezvolte un sistem informatic operațional de evaluare a proprietăților, iar impozitul să fie calculat în funcție de această valoare. Atât. P.S.: venituri la buget în RO 35.5% din PIB > 34% din PIB media veniturilor la buget în țările membre OECD”, a mai arătat Florin Cîțu.

Consilierul premierului , Ionuț Dumitru a declarat, zilele trecute, că creșterea taxelor și impozitelor pe proprietate ar fi fost prevăzută în PNRR.

„Această decizie era inclusă și în angajamentele pe care România și le asumase în PNRR. Face parte din programul de ajustare pe care România îl implementează pentru a putea reduce deficitul bugetar uriaș, care pune o presiune foarte mare pe datoria publică. Probabil că depășim deja 60% din PIB anul acesta”, a declarat consilierul lui Bolojan citat de spotmedia.ro