Florin Cîțu, întrebat despre estimarea BNR privind inflația: Mai mult de 1% dintre angajații din România au un salariu mai mare de 3.000 euro net. Avem din ce în ce mai multe salarii mari (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, marți, că „avem din ce în ce mai multe salarii mari” în România și că date pe care le-a consultat arată că a crescut ponderea celor care au salariu mai mare de 1.000 de euro. Așa a răspuns Cîțu la întrebările despre prognoza BNR privind inflația. Șeful Guvernului a mai vorbit și despre rectificarea bugetară.

Florin Cîțu, despre rectificarea bugetară și salariile românilor

„În continuare, rectificarea trebuie să țină cont de constrângerea pe care o avem de a ține deficitul sub 7,16% din PIB. Nu poți să mulțumești pe toată lumea. Au fost cereri de 40 de miliarde de la toate ministerele. Niciun minister nu are 100% execuția bugetară – de aici pornim. Sunt bani pentru a implementa programul de guvernare, sunt bani pentru a ne asigura că investițiile continuă, că menținem ritmul de creștere economică”, a declarat, marți, premierul Florin Cîțu.

Acesta a mai precizat că „deficitul bugetar, care era la începutul anului de 80 de miliarde, o să crească cu 2,5 miliarde la rectificare, dar va scădea ca procent din PIB, pentru că avem un PIB nominal mai mare”.

Banca Națională a României (BNR) a majorat de la 4,1% la 5,6% estimarea de inflație la finele acestui an și de la 3% la 3,4% estimarea pentru anul viitor. Întrebat pe marginea acestui subiect, Florin Cîțu a răspuns: „E o estimare a BNR. Eu vă spun că am văzut ieri niște cifre foarte interesate cum mai mult de 1% dintre angajații din România au un salariu mai mare de 3.000 euro net. Cum crește ponderea celor care au salariu mai mult de 1.000 de euro. Asta arată ă mergem spre direcția pe care am vrut-o de la început, că România nu mai e o țară cu salarii mici. Avem din ce în ce mai multe salarii mari”.

„Salarizarea e determinată de piață, de cerere și de ofertă. Și salariile, și prețurile sunt determinate de cerere și de ofertă, nu de intervenția Guvernului. Noi suntem o guvernare liberală”, a mai afirmat prim-ministrul.