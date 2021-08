Florin Cîțu: Nu putem să vorbim de reformă atât timp cât păstrăm aceleași subvenții care erau plătite pe vremea PSD. Nu mi se pare normal să circule gratuit angajații din Ministerul Transporturilor și familiile lor (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a precizat, marți, că îi va cere ministrului Transporturilor, Cătălin Drulă, să revizuiască actul normativ care le permite angajaților din minister și din instituțiile subordonate, precum și familiilor acestora să circule gratuit cu transportul public.

„Nu putem să vorbim de reformă atât timp cât păstrăm aceleași subvenții care erau plătite pe vremea PSD”, spune Florin Cîțu

Întrebat în contextul rectificării bugetare dacă este dispus să aloce mai mulți bani către Ministerul Transporturilor, premierul a explicat: „Cererile au fost în special pentru asistență socială și pentru subvenții, ca să fac aceste alocări trebuie să vină către mine cu o prezentare a unor programe de reformă. Eu am spus foarte clar că noi nu putem să vorbim de reformă atât timp cât păstrăm aceleași subvenții care erau plătite pe vremea PSD, aceeași asistență socială. Am aflat și eu, nu știam că, de exemplu, în Ministerul Transporturilor, angajații și familiile acestora, și în subordonate, circulă gratuit – este din 1999. Nu mi se pare normal acest lucru și am să îi cer ministrului să revizuiască”.

Referitor la faptul că și parlamentarii circulă gratuit, Florin Cîțu a spus: „Eu nu circul gratuit”.