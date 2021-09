Florin Cîțu: O să cer o anchetă pentru că vreau să știu cum a fost pregătit valul 4 de Ministerul Sănătății

Florin Cîțu a anunțat astăzi, că va solicita o anchetă cu privire la modul în care Ministerul Sănătății a făcut pregătiri pentru valul 4 al pandemiei de COVID-19.

„O să cer o anchetă/analiză, pentru că vreau să știu cum a fost pregătit valul 4. Știam că vine valul 4. Eu am spus după ce s-a terminat valul 3 că nu vreau să se reducă numărul de paturi în secțiile ATI pentru COVID. Am spus foarte clar că trebuie să rămână intactă capacitatea noastră de a răspunde”, a spus premierul, prezent la Sinaia, unde a participat la semnarea contractului de finanțare a Spitalului Orășenesc.

„Avem un număr de paturi ATI pe care trebuie să le transformăm din non-COVID în COVID, dar trebuie să detașăm și personalul și aș vrea să văd acest plan pus la punct cât mai repede cu putință. Este anormal că valul 4 nu a fost pregătit și cineva trebuie să răspundă pentru asta”, a adăugat premierul.

„Aș vrea să avem această analiză, anchetă să vedem cum a s-a pregătit Ministerul Sănătății pentru valul 4. Dlui Arafat i-am cerut să nu fie redusă capaciatea de a răspunde în cazul unui nou val, am spus să nu fie redus numărul de paturi ATI COVID și am osbervat că lucrurile s-au modificat. Aș vrea să văd cum a fost pregătit acet tval 4 și cât de repede putem să creștem numărul de paturi ATI COVID. Am văzut că au crescut de la 848 la 1.131 apreciez implicarea dlui ministru Cseke Attila”, a declarat Florin Cîțu.

Conform datelor transmise ieri, în toată țara există 1.087 de paturi ATI COVID, iar 952 dintre ele erau ocupate luni. Totodată, dintre acestea, 116 sunt paturi pentru anumite persoane cu condiții medicale care sunt confirmate și cu COVID, precum cele din secțiile de obstetrică-ginecologie, neonatologie sau cardiologie.