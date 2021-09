Florin Cîțu: Pentru votanții USR cred că acum este clar unde era USR întotdeauna, lângă PSD și lângă AUR. Cei care vor să dea jos Guvernul astăzi aruncă țara în haos și condamnă românii într-o perioadă dificilă (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a declarat, miercuri, că în Parlament există o alianță formată din USR PLUS, AUR și PSD, precum și că în actualul context sanitar și economic România are nevoie de un guvern cu puteri depline pentru că „sunt multe lucruri de făcut în perioada următoare”.

Florin Cîțu: „Astăzi, în Parlamentul României, există o alianță USR – AUR – PSD despre care am vorbit și nimeni nu m-a crezut”

Întrebat cu cine va negocia pentru ca Guvernul Cîțu să nu pice la moțiunea de cenzură programată la vot pentru marți, 5 octombrie, premierul a explicat: „Dumneavoastră mă întrebați pe mine care este strategia mea de a câștiga un război, nu pot să dezvălui strategia, dar eu vă spun că vom face tot ceea ce ține de noi pentru a continua această guvernare. Tocmai v-am arătat că avem nevoie de un guvern cu puteri depline, sunt multe lucruri de făcut în perioada următoare, nu ne permitem nici măcar o zi fără guvern pentru că trebuie să adoptăm, pe de o parte, șirul de ordonanțe și de hotărâri de guvern care vin împreună cu PNRR. Pe de altă parte, eu sper până vineri să aprobăm o ordonanță de urgență – vineri o să fie următoarea ședință de guvern – prin care acordăm o compensare a prețului la factura din iarnă la energie și la gaze, dar nu avem timp până săptămâna viitoare, până marți, să facem schema pentru companii mici și mijlocii, ceea ce iarăși va fi o problemă în perioada următoare”.

„Din punctul nostru de vedere, este iresponsabil ceea ce se întâmplă în Parlamentul României astăzi. Aș putea spune că cei care vor să dea jos Guvernul României astăzi aruncă țara în haos și condamnă românii într-o perioadă dificilă, atât pe cei care vor suferi și care din păcate vor fi în spitale, cât și pe ceilalți care vor avea de suferit în această iarnă de pe urma prețurilor”, a adăugat Florin Cîțu.

El a punctat că moțiunea de cenzură depusă de PSD vizează inclusiv USR PLUS.

„Astăzi, în Parlamentul României, există o alianță USR – AUR – PSD despre care am vorbit și nimeni nu m-a crezut, eu v-am spus că există această alianță. Pentru votanții USR cred că acum este clar unde era USR întotdeauna, lângă PSD și lângă AUR, această alianță s-a format în Parlamentul României și vom avea o moțiune luni. Vom vedea dacă vor merge până la capăt și dacă chiar vor vota o moțiune a PSD, care de fapt este o moțiune am văzut și împotriva USR PLUS. Am citit moțiunea respectivă și se îndreaptă și împotriva USR PLUS, dar până la urmă se vede că pentru unele partide interesul românilor nu este așa de important sau nu este important să stai lângă PSD sau lângă AUR, deși împreună am fost în stradă împotriva a ceea ce au făcut cei de la PSD în România ani de zile, dar se pare că astăzi este ok să stai lângă PSD și lângă AUR”, a mai afirmat prim-ministrul liberal.