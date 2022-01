Florin Cîțu: PNL are o conducere aleasă cu 60% din voturi, care vrea să mențină politica liberală până în 2024. Schimbarea mea din funcție va fi la următorul congres, în 2025

Președintele PNL, Florin Cîțu, a fost întrebat dacă exclude posibilitatea de a fi înlocuit din funcție, marți seară, la TVR 1, și a explicat că actuala conducere a partidului a fost aleasă cu 60% dintre voturile exprimate la Congresul din septembrie 2021 și intenționează să mențină politica liberală până la următoarele alegeri, în 2024.

Florin Cîțu: „Schimbarea mea din funcție va fi la următorul congres, în 2025”

„Dintotdeauna au fost discuții aprinse (în PNL), asta înseamnă liberalii, sunt mai vocali. Cred că vorbesc (despre înlocuirea din funcție) cei care n-au trecut prin congres anul trecut. Mai sunt câțiva care n-au trecut prin congresul de anul trecut și poate l-au pierdut și au o nostalgie”, a declarat președintele PNL.

Întrebat dacă exclude să se pună problema înlocuirii sale de la vârful formațiunii liberale, Florin Cîțu a răspuns: „Doar dacă vrem să ne batem joc de munca colegilor noștri din Guvern, de munca colegilor noștri, atunci putem să facem așa ceva. În acest moment, Partidul Național Liberal are o conducere aleasă cu 60% dintre voturi, o conducere care a negociat lucruri OK, zic eu, am făcut această coaliție. Am făcut un lucru foarte important, Partidul Național Liberal este la guvernare în continuare și va fi la guvernare până în 2024”.

„Ah, că sunt detalii, că sunt lucruri de detaliu pe care trebuie să le îmbunătățim cu toții, asta este altceva, dar dacă ne uităm la ceea ce dorește Partidul Național Liberal, este să implementăm ceea ce le-am spus românilor, să menținem această politică liberală până în 2024, când sunt alegeri, și asta face această conducere în acest moment. (…) Schimbarea mea din funcție va fi la următorul congres, în 2025”, a mai spus Florin Cîțu, care a vorbit și despre relația cu PSD, dar și despre proiectul privind certificatul verde.