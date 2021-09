Florin Cîţu, replică pentru USR PLUS: E multă ipocrizie când iei metodele lui Liviu Dragnea şi acuzi PNL de “USL” (VIDEO)

Premierul Florin Cîţu a negat categoric existența unei colaborări între PNL și PSD. Reacția vine în contextul în care nici sâmbătă nu s-a întrunit cvorumul în ședința Birourilor Permanente Reunite pentru a se stabili calendarul moțiunii de cenzură depuse de USR PLUS și AUR. La fel ca vineri, au lipsit liderii PNL și PSD, ceea ce l-a determinat pe Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR PLUS, să scrie că „pare că USL revine în forță”. În replică, Florin Cîțu a spus că e o ipocrizie să acuzi PNL de USL-ism, atât timp cât tu, USR PLUS, recurgi la metodele lui Liviu Dragnea.

Moșteanu (USR PLUS): „Pare că USL revine în forță”. Replica lui Florin Cîțu

„Când te asociezi (USR PLUS) cu un partid extremist (AUR), care vrea să ducă România în braţele Rusiei, un partid care aduce aminte de fascism, să ai seninătatea să ieşi în faţa românilor să le vorbeşti despre altceva…

Noi nu negociem cu nimeni și nu ne dăm propriul guvern jos. Când iei metodele lui Dragnea şi îţi dai propriul guvern jos şi vii să ne acuzi pe noi de ‘USL’, asta arată multă ipocrizie. Românii văd prin aceste declaraţii că colegii noştri au făcut o greşeală şi încearcă să iasă din ea”, a declarat Florin Cîțu.

El a repetat că soluția pentru ieșirea din criză e ca USR PLUS să revină în coaliție și să propună un nou ministru al Justiției.

Reacția vine după noi acuzații lansate de Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR PLUS: ”Din nou, nu am avut cvorum la şedinţa Birourilor Permanente Reunite în care trebuia să stabilim calendarul moţiunii de cenzură. Au lipsit din nou liderii PNL şi PSD. Pare că USL revine în forţă. Domnule Ciolacu, nu era vorba că abia aşteptaţi să îl daţi jos pe Florin Cîţu din fruntea Guvernului?”.