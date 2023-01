Florin Cîțu: Statul român a împrumutat, într-o singură zi, 13% din toată suma pe care trebuie să o împrumute în 2023. E un semnal îngrozitor. Se pare că suntem la fundul sacului. S-ar putea să fie impuse noi taxe (VIDEO)

Florin Cîțu a declarat vineri, pentru B1 TV, că statul român, prin Ministerul Finanțelor, condus de Adrian Câciu de la PSD, a împrumutat la începutul acestui an, într-o singură zi, 13% din toată suma pe care trebuie să o împrumute în 2023. Nu doar că ne împrumutăm mai mult, dar o facem și la dobânzi mai mari, a spus fostul premier.

Cîțu a susținut apoi că nu a mai văzut o administrare mai proastă a finanțelor publice și că, împrumutând o asemenea sumă, cei de la Ministerul Finanțelor au demonstrat că sunt disperați, deci chiar nu mai sunt bani.

În opinia liberalului, Guvernul Ciucă pentru a-și îndeplini promisiunile, mai ales că urmează un an electoral.

Cîțu: „Doar plecarea PSD de la guvernare ne mai salvează”

Anterior, într-o postare pe Facebook, Florin Cîțu a scris că „ la guvernare duce la umilirea României pe piețele internaționale”.

„Doar plecarea PSD de la guvernare ne mai salvează. MF-PSD ne îngroapă în datorii la dobânzi astronomice și doar falimentul ne mai scăpă. Nu există atâtea venituri din taxe pentru a acoperi incompetența PSD la MF.

P.S. Ar trebui să va întrebați de ce se grăbește MF-PSD să împrumute 20 de miliarde lei în prima săpătămână din an (13% din toată suma pe care trebuie să o împrumute în 2023, cea mai mare suma imprumutata într-o singură zi din istorie la cele mai mari dobânzi). Vă spun eu. Pentru că dobânzile și prețurile vor continua să crească și în 2023. Vezi ce face MF-PSD nu ce spune”, a mai scris fostul premier, pe Facebook.

Ce a susținut Cîțu despre noul împrumut făcut de Ministerul Finanțelor

Ungurii „nu doar că au probleme cu PNRR-ul, dar au și o inflație de 23%. Și, totuși, investitorii le acordă mai multă încredere pentru că doar cu o zi mai devreme s-au împumutat cu dobânzi mult mai mici. E clar că investitorii ne dau bani. dar doar dacă plătim dobânzi foarte mari, ceea ce pentru România e dezastru.

În 2022 deja am plătit cea mai mare sumă din istorie – 30 de miliarde de lei numai pe dobânzi. Vorbim că n-avem bani de pensii, de salarii, dar lăsăm în contul băncilor 30 de miliarde, iar în prima săptămână din 2023 statul român s-a împrumutat cu aproape 25 de miliarde, o parte în lei, o parte în dolari, la dobânzi maxime istorice”, a declarat Cîțu, pentru B1 TV.

În opinia sa, explicația pentru această situație stă în neîncrederea în politica din România, „fiind informații despre execuția bugetară, deficitul puțin mai mare decât a fost estimat și cred că la Ministerul Finanțelor există deja informații că în 2023 povestea pe care ne-au vândut-o cu inflația mai mică nu e adevărată. Asta înseamnă mai mare, dobânzi mai mari urmează. Sfatul meu pentru români e să nu facem ce spun oficialii, ci ce fac oficialii. Dacă vedem că sunt disperați după bani, ar trebui să ne întrebăm de ce. Însemană că va crește costul banilor”.

Cîțu: S-ar putea să fie impuse noi taxe în 2023

Liberalul a mai declarat că nu e exclus ca noi taxe să fie impuse populației: „Și mai e un pericol: s-ar putea să înceapă să pună și mai multe taxe în 2023, că nu vor avea bani să plătească tot ce au promis, mai ales că vine și un an electoral. E un semnal, zic eu, îngrozitor la început de an să te împrumuți, într-o singură zi, 13% din toată suma pe care într-un an”.

„Se pare că suntem la fundul sacului și poate că nici nu au fost bani de pensii de au trebuit să se împrumute. Am rătat că suntem disperați, am arătat că avem nevoie de mai mulți bani decât am spus oficial.

Cred că cifrele pentru inflație și dobânzi vor fi mult mai rele decât ne așteptăm.

Nu am văzut o mai proastă administrare a finanțelor publice în 33 de ani ca acum și vom plăti cu toții în viitor”, a mai declarat Florin Cîțu, pentru B1 TV.