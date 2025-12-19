Florin Manole (PSD), ministrul Muncii, a declarat vineri, pentru B1 TV, că va depune eforturi în negocierile din coaliție ca alocațiile copiilor să nu mai fie înghețate și anul viitor, iar pensionarii cu pensii mici să primească în continuare un ajutor. Manole a mai vorbit despre ajutorul de șomaj și indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Manole, explicații despre pensii și alocații

„Din pachetul 1 (de măsuri fiscale), Guvernul Bolojan a înghețat creșterile de venituri. Voi propune ca în cazul alocațiilor să încercăm să regândim acest subiect, că e vorba de drepturile copiilor, avem mulți copii săraci. O spun ca o propunere, încă nu avem o discuție și un acord. Vom avea propunerea la discuțiile pe buget.

Despre veniturile pensionarilor, și aici e modelul anului acesta, în care a fost un sprijin de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 de lei. Cred că acest tip de sprijin, fără să mă refer la cuantum și prag, trebuie continuat”, a declarat Florin Manole.

Întrebat ce mesaj are pentru pensionarii cărora nu le cresc pensiile pentru a compensa tot mai mare, ministrul Munci a răspuns: „Trebuie să găsim un mecanism pentru a-i sprijini pe cei mai vulnerabili, dar despre măsurile din pachetul 1 s-a vorbit atunci. Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea, a fost și o controversă privind impozitarea pe pensiile peste 3.000 de lei. Noi am cerut ca pragul să fie la 4.000 de lei, ca peste 800.000 de pensionari să nu sufere de pe urma acestei propuneri. N-am avut atunci succes, dar a fost o decizie pe care a luat-o atunci Guvernul Bolojan. Nu prea mai am ce să comentez, din păcate. Evident că e neplăcut pentru orice ministru al Muncii, indiferent de partid, dar argumentul deficitului a fost extrem de important”.

Ce spune ministrul Muncii despre șomeri

Manole apoi pe premierul Ilie Bolojan (PNL), care a declarat că „trebuie să lucrăm la reducerea ajutoarelor de șomaj, la reducerea și eliminarea oricăror forme de a fugi de munca reală din economie”.

„Șomer e un om care a muncit, a contribuit luni, ani și, în virtutea contribuțiilor sale, când rămâne fără să vrea fără un loc de muncă, primește, în virtutea contribuțiilor, care înseamnă muncă nu lene, un sprijin care e mult mai mic decât veniturile sale anterioare”, a spus ministrul social-democrat.

Acesta a mai afirmat că oamenii au tendința să-și caute de muncă deoarece au credite, familii și atunci nu se descurcă doar cu acel ajutor de șomaj: „Deci șomajul nu e vreo bucurie pentru nimeni. E o problemă cu care se confruntă angajații din toată România sau din toată UE în situații dificile”.

Șomerii „nu sunt leneși, pentru că ei au muncit până să ia șomajul. Cred că trebuie să sprijinim industriile care au probleme, trebuie să sprijinim șomerii care vor să revină la muncă și să nu privim acest beneficiu ca fiind unul nemeritat.

Referitor la perioada în care primești ajutorul de șomaj, în România nu suntem mai generoși decât în restul UE, dimpotrivă”, a mai declarat Florin Manole.

Ce a spus Manole despre indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități

Ministrul Muncii a vorbit apoi și despre fraudele din dosarele prin care se acordă indemnizații pentru persoanele cu dizabilități. El a insistat că persoanele care chiar au probleme vor primi în continuare ajutorul și nu trebuie să-și facă griji.

„Au fost și sunt controale pe dizabilitate, pentru a se descoperi frauda și se descoperă frauda. Sunt scoși dintre beneficiari cei care fraudează sistemul. Unele controale au relevat procente mari de fraudă dintre dosarele verificate. E o temă corectă, dar trebuie tratată cu atenție, că sunt persoane cu dizabilități care beneficiază justificat și corect și nu trebuie speriați, că e o neliniște când se vorbește despre aceste beneficii sociale. Cei care beneficiază meritat nu trebuie să se îngrijoreze.

Se verifică niște eșantioane de dosare din niște județe. E o metodă a Corpului de control și am avut și 24-26% dintre dosarele verificate, deci nu din toate, care s-au dovedit a avea probleme – fie fraude sau, într-o mai mică măsură, persoane evaluate incorect, care au primit beneficii mai mici decât trebuiau să primească”, a mai declarat ministrul Muncii, Florin Manole, pentru B1 TV.