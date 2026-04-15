Guvernul pregătește o nouă formulă pentru salariile din sectorul public, iar discuțiile vizează atât ritmul majorărilor, cât și corectarea dezechilibrelor dintre instituții. Ministrul Muncii a anunțat că viitoarele creșteri vor depinde de indicatori economici clari și de spațiul bugetar disponibil.

Cum ar urma să fie calculate noile majorări

Salariile din sistemul bugetar ar putea crește printr-un mecanism stabilit împreună de și Ministerul Finanțelor, în funcție de evoluția economiei. Autoritățile iau în calcul ritmul inflației, creșterea economică și suma totală pe care statul o poate susține pentru cheltuielile de personal.

„Vor trebui să crească şi salariile în sistemul bugetar. Un mecanism de creştere bazat pe un cuantum pe care Ministerul Muncii şi Ministerul de Finanţe îl vor stabili raportat la, de exemplu, creşterea economică, nivelul inflaţiei, anvelopa bugetară pe care o avem şi pe care România şi-o permite pentru cheltuiala în acest domeniu”, a afirmat Florin Manole.

Cine ar putea primi cele mai mari creșteri

Ministrul Muncii susține că prioritatea nu o reprezintă majorările spectaculoase, ci sprijinirea angajaților aflați la baza grilei salariale. Este vorba despre personalul care lucrează frecvent în zone esențiale, precum sănătatea și educația, unde presiunea zilnică rămâne ridicată.

„Obiectivul principal nu a fost acela de a veni cu creşteri foarte mari. Dorinţa mea va fi ca principalele creşteri să fie în zona de bază, pentru cei care au salariile cele mai mici şi care deseori duc greul atât în sistemul de sănătate şi în sistemul de educaţie, în cazul legii salarizării”, spune ministrul.

Oficialul a explicat și ce se va întâmpla acolo unde anumite venituri au depășit semnificativ grilele anterioare. „Dacă se vor identifica situaţii, şi până acum s-au identificat puţine, în care unele dintre venituri au ieşit cu mult din grila anterioară, ele vor fi îngheţate, dar nu vor fi scăzute”, a adăugat .

Când ar putea apărea noua lege a salarizării

Ministrul Fondurilor Europene, , a declarat recent că proiectul noii legi trebuie adoptat în acest an, inclusiv pentru respectarea jaloanelor asumate prin PNRR. El a explicat că Bruxelles-ul urmărește continuarea consolidării bugetare, ceea ce înseamnă un spațiu fiscal limitat, chiar dacă acesta poate crește odată cu avansul PIB-ului.

„Este foarte important că noi trebuie să adoptăm proiectul de lege în acest an, să avem o ţintă de cum s-ar putea rezolva inechităţile în administraţie, cam care ar fi salariile, comparaţii între familiile ocupaţionale, cam care ar fi coeficienţii”, a afirmat Pîslaru, potrivit Digi24.

Potrivit calendarului anunțat, proiectul ar urma să intre curând în dezbatere publică, după consultările dintre Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor și familiile ocupaționale.