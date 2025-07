Florin Roman (PNL): „Din septembrie, oamenii vor ieși în stradă, scoși de sindicatele apropiate PSD” / Replica lui Daniel Zamfir (PSD): „Nu cumva nu-și vede lungul nasului?”

Deputatul PNL Florin Roman i-a avertizat pe colegii liberali, la congresul partidului, că „din septembrie, oamenii vor ieși în stradă, scoși de sindicatele apropiate PSD”. Replica a venit de la senatorul social-democrat Daniel Zamfir, la : „Vorbești de guvernare liberală cu 14%? (…) PSD nu va face parte dintr-un guvern în care PNL impune ce vrea”.

Florin Roman: Vom avea nevoie de fiecare om ca să apărăm guvernul liberal

La congresul PNL care a avut loc sâmbătă, Florin Roman li s-a adresat colegilor liberali printr-un soi de îndemn spre apărarea propriului guvern în fața atacurilor PSD, parte a aceluaiși guvern: „E cod roşu în politică. Din septembrie oamenii vor fi în stradă scoşi de apropiate Partidului Social Democrat. Ei au început să mârâie, vor începe să muşte. Vom avea nevoie de fiecare voce, de fiecare om ca să apărăm guvernul liberal. Astăzi, de fapt, este despre o alegere simplă. Punem vază cu flori în geam şi când ne sparg geamurile, ăia care se uită la ce-am muncit, fug? Sau avem oameni care n-au fugit nici din faţa lui Dragnea, nici din faţa lui Dăncilă când am dat jos guvernul, şi care au un defect. Au fost liberali şi vor fi şi la bine şi la greu”.

Daniel Zamfir: PSD are în Parlament mai multe voturi decât au PNL și USR la un loc

În replică, senatorul PSD Daniel Zamfir a insinuat că Florin Roman își dă prea multă importanță pentru câte procente are partidul său în Parlament. De asemenea, el a spus că dintr-un guvern în care PNL impune ce vrea: „Ați văzut acolo că vorbește de guvernarea liberală. Nu cumva nu-și vede lungul nasului? PNL are 14%. Dacă cu 14% tu poți să impui o linie în guvernare….sigur o poți impune, dar nu călcând în picioare un partid care a fost ales și are azi în Parlament mai multe voturi decât are PNL și USR la un loc. Despre asta e vorba, despre respect față de votul oamenilor. Vorbești de guvernare liberală cu 12, 14%? Iertați-mă. Poate să fie guvernare liberală, să vină cu măsuri, dar PSD nu va face parte dintr-un guvern în care PNL impune ce vrea”.