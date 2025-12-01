B1 Inregistrari!
Fost consilier al lui Băsescu, atac la Nicușor Dan. Cătălin Avramescu, nemulțumit că președintele l-a decorat pe veteranul Vasile Banu

Adrian Teampău
01 dec. 2025, 19:44
Fost consilier al lui Băsescu, atac la Nicușor Dan. Cătălin Avramescu, nemulțumit că președintele l-a decorat pe veteranul Vasile Banu
Cătălin Avramescu sursa foto: Facebook
Cătălin Avramescu, fost consilier al președintelui Traian Băsescu se declară nemulțumit pentru că președintele l-a decorat pe veteranul Ion Vasile Banu, participant la campania militară din URSS, din cel de-al doilea Război Mondial.

Cătălin Avramescu, atac la Nicușor Dan

Cătălin Avramescu, fost consilier al președintelui Traian Băsescu, susține că decizia președintelui Nicușor Dan de a-l decora pe veteranul Ion Vasile Banu este scandaloasă. Într-o postare pe Facebook, el îi sugerează șefului statului să-i concedieze pe cei care l-au îndemnat să facă acest gest.

Din perspectiva lui, Ion Vasile Banu a participat la campania din URSS nu pentru eliberarea Basarabiei, ci pentru a duce un război rasial, de exterminare, ordonat de Adolf Hitler.

„Scandalos și iresponsabil gestul actualului Președinte de a-l decora pe Ion Vasile Banu. Nicușor Dan a acordat, anul acesta de 1 Decembrie, o singură decorație. A declarat: «Avem o datorie faţă de cei care au apărat libertatea… domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară». Îi sugerez Președintelui să îi concedieze imediat pe consilierii care i-au pus pe birou decretul de decorare și să își ceară scuze românilor și tuturor oamenilor decenți. Ion Vasile Banu nu era pe front pentru a apăra libertatea și democrați. Ion Vasile Banu s-a înrolat în 1939, pe vremea dictaturii regale”, a scris Cătălin Avramescu, luni, într-un mesaj postat pe Facebook.

Acuzațiile fostului consilier prezidențial

Pedalând în această direcție, omițând faptul că nimeni nu-și alegea momentul în care să meargă în armată, Cătălin Avramescu susține că Ion Vasile Banu a fost militar în timpul statului național-legionar și apoi sub dictatorul Ion Antonescu. Ca alte milioane de români care nu au avut de ales.

„Așa arată un «luptător pentru libertate», domnule Nicușor Dan? Mai grav este altceva. Ion Vasile Banu a fost, din câte înțeleg, parte a Regimentului 89, la rândul său parte a Diviziei 13. Aceste unități nu luptau pentru libertate și democrație. Ele au intrat în URSS ca parte a unui război rasial, de exterminare, ordonat de Adolf Hitler. Divizia 13 a operat în 1941 în Transnistria, regiunea Odessa și sudul Ucrainei. Acolo armata română a fost implicată, adesea în colaborare strânsă cu Einsatzgruppen, unitățile de ucigași ai SS-ului, în crime de război de proporții apocaliptice. Regimentul 89 a fost prezent în zona Odessa între 22 și 24 Octombrie 1941, când au fost masacrați zeci de mii de evrei. Înțeleg de la Nicușor Dan că ne îndeamnă «ne plecăm cu respect în fața sa» – a lui Ion Vasile Banu”, a mai scris Cătălin Avramescu.

Fostul consilier prezidențial al lui Traian Băsescu a continuat postarea sugerându-i lui Nicușor Dan să privească fotografiile în care soldații Armatei Române i-au condus pe evreii deportați din Transnistria în lagăr.

„Îi sugerez lui Nicușor Dan să se uite lung la aceste două fotografii. Ambele au fost făcute în 1941. În prima, vedem evrei deportați în Transnistria. Priviți la uniforma soldatului care îi mână spre lagărul de concentrare. A doua este făcută în Chișinău, unde evreii sunt scoși din case tot de soldați din armata despre care Nicușor Dan ne dă acum lecții patriotice”, a spus Avramescu.

Cătălin Avramescu, supărat pe comentatori

După atacul la Nicușor Dan, fostul consilier prezidențial și-a revărsat nervii și pe comentatorii care l-au contrazis. El l-a numit „idiot” pe unul dintre cei care l-au descris drept patriot pe veteranul Ion Vasile Banu, decorat de Nicușor Dan.

„Un idiot mi-a scris chiar e un «patriot». Soldații români însă erau în URSS la ordinul lui Adolf Hitler, într-un război de exterminare rasială. Acest scop era pe deplin însușit de dictatorul Ion Antonescu, care semnase Pactul Tripartit la 27 Septembrie 1940. Și nu pentru a recupera «trupul sfârtecat al țărișoarei» – în fond atunci Antonescu a angajat România în război alături de cei care au rupt Ardealul în urma dictatului de la Viena (30 August 1940). Citez din ordinul de zi în care Antonescu scria: «Ostași, Vă ordon: Treceți Prutul!”. Bufonii care tot citează aceste cuvinte ar face bine să citească tot textul. Unde găsim, printre altele, adevărata motivație a atacului de la 22 Iunie 1941: «Fiți vrednici de cinstea pe care v’a făcut-o istoria, Armata Marelui Reich și neîntrecutul ei comandant Adolf Hitler»”, a mai scris Cătălin Avramescu.

