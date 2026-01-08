B1 Inregistrari!
Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat la închisoare pentru ucidere din culpă. Câți ani are de executat. Decizia este definitivă

Ana Maria
08 ian. 2026, 14:45
Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat la închisoare pentru ucidere din culpă. Câți ani are de executat. Decizia este definitivă
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce a fost schimbată sentința inițială a lui Daniel Chițoiu
  2. Ce au stabilit judecătorii despre producerea accidentului produs de Daniel Chițoiu
  3. Care au fost consecințele tragediei
  4. Ce rol a avut expertiza medico-legală în verdictul final
  5. Ce alte sancțiuni a stabilit instanța pentru Daniel Chițoiu

Curtea de Apel Pitești a pus punct, pe 8 ianuarie 2026, unuia dintre cele mai cunoscute dosare din România. Fostul vicepremier și ministru de Finanțe, Daniel Chițoiu, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, în urma accidentului produs în urmă cu șase ani.

Judecătorii au decis ca pedeapsa să fie executată în regim de detenție, respingând orice posibilitate de suspendare.

De ce a fost schimbată sentința inițială a lui Daniel Chițoiu

Inițial, în primăvara anului 2025, instanța stabilise o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare, hotărâre care a fost imediat contestată de procurori și de părțile civile. Apelurile au fost admise, iar Curtea de Apel Pitești a majorat pedeapsa și a decis executarea acesteia.

Apelul formulat de Daniel Chițoiu a fost respins ca nefondat.

Ce au stabilit judecătorii despre producerea accidentului produs de Daniel Chițoiu

În motivarea deciziei, instanța a avut în vedere concluziile anchetei și ale expertizelor efectuate. Potrivit acestora, fostul ministru ar fi pierdut controlul autoturismului și ar fi intrat pe sensul opus de mers, provocând un impact violent cu un alt vehicul.

Accidentul s-a produs în 26 decembrie 2019, pe DN7, între Pitești și Râmnicu Vâlcea, în localitatea Zamfirești, potrivit Știripesurse.

Care au fost consecințele tragediei

În urma coliziunii, șoferul mașinii lovite a murit la scurt timp după accident. Ulterior, soția acestuia a decedat la Spitalul Județean de Urgență Pitești, din cauza rănilor grave suferite.

În dosar a fost analizată și situația celei de-a treia victime, cumnata șoferului decedat, pentru care a fost solicitată o expertiză medico-legală separată.

Ce rol a avut expertiza medico-legală în verdictul final

Decizia definitivă a fost influențată decisiv de rezultatele expertizei medico-legale, care, potrivit unor surse judiciare citate de Antena 3, a stabilit că responsabilitatea producerii accidentului îi revine în totalitate lui Daniel Chițoiu.

Această concluzie a fost esențială în schimbarea încadrării pedepsei și în eliminarea suspendării.

Ce alte sancțiuni a stabilit instanța pentru Daniel Chițoiu

Pe lângă condamnarea la închisoare, Curtea de Apel Pitești a dispus interzicerea dreptului de a conduce autovehicule timp de 5 ani, atât ca pedeapsă complementară, cât și ca pedeapsă accesorie.

În ceea ce privește despăgubirile civile, instanța a stabilit daune morale de câte 400.000 de lei pentru fiecare parte civilă, sumele fiind reduse față de cele acordate anterior.

Cheltuielile judiciare, inclusiv onorariul parțial al apărătorului din oficiu, au rămas în sarcina statului.

Hotărârea a fost pronunțată de Curtea de Apel Pitești – Secția Penală și este definitivă.

