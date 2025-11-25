Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a discutat în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV, despre scandalul privind obținerea ilegală a documentelor de identitate românești false de către sute de cetățeni ruși, inclusiv oligarhi.

a subliniat că acest lucru nu ar fi fost posibil fără complicitatea unor funcționari români, calificând situația drept „o problemă de securitate națională”.

Cine este responsabil pentru această situație, potrivit lui Traian Băsescu, fostul președinte al României

Traian Băsescu a declarat că (SRI) are responsabilitate totală în acest caz.

„Este clar că fără complicitatea unor funcționari ai statului român nu se puteau obține aceste acte de identitate românești de către cetățeni ruși, cetățeni ucraineni decedați care au fost substituiți în actele date rușilor și aici Serviciul Român de Informație are responsabilitate totală.

Ei, de regulă, pot da un comunicat în care să spună că vinovat e cel de sus. De regulă așa se scot ei, dar aici nu există varianță.

Serviciul Român de Informații, în afară de a ne spune cum luptă el cu atacurile cibernetice, are de protejat și țara cu privire la apariția, la utilizarea de documente falsificate de autoritățile române, nu de altcineva.

Deci nu s-au falsificat în Rusia. Au fost documente falsificate în România, ceea ce e foarte grav și responsabilitatea SRI-ului este majoră aici”, a explicat Traian Băsescu.

Ce impact are această problemă asupra securității naționale

Fostul președinte a atras atenția că „pare a fi o pandemie” și o „acțiune generalizată”, dat fiind faptul că astfel de cazuri au fost descoperite în mai multe zone din țară.

El a avertizat că dacă obținerea pașapoartelor și actelor de identitate românești se face atât de ușor, „toți cei interesați în spionajul împotriva României vor obține certificate de identitate românești.”

„Serviciile trebuiau să sesizeze atâta timp cât înțeleg că astfel de cazuri avem și la Botoșani, și la Suceava, și la București la Sectorul 6. Păi pare a fi o pandemie.

Pare a fi o acțiune generalizată în care foarte mulți cetățeni ruși, cu interdicția de a circula în Europa, reușesc să facă acest lucru cu acte eliberate de autoritățile române, pe de-o parte, și, în același timp, trebuie să ne gândim și la securitatea noastră, pentru că dacă se obține pașaportul românesc sau actul de identitate românesc atât de ușor, păi toți cei interesați în spionajul împotriva României vor obține certificate de identitate românești. Este o problemă de securitate națională, deja, modul în care se obțin documente de identitate românescă.”, a concluzionat Traian Băsescu.